我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

法總統馬克宏時隔2年半訪中 下周訪北京成都、將晤習近平

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國大陸國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏（右）在巴黎愛麗舍總統府舉行雙邊會面之前握手。（路透）
中國大陸國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏（右）在巴黎愛麗舍總統府舉行雙邊會面之前握手。（路透）

法國總統府26日宣布，總統馬克宏將於12月3日至5日對中國進行國事訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與中國國家主席習近平會面。

法國國際廣播電台報導，這是馬克宏繼2023年4月之後，時隔兩年半再次訪問中國。習近平曾於2024年5月訪問法國。

愛麗舍宮消息稱，馬克宏將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程，而這一目標將成為法國在2026年擔任七國集團（G7）主席國期間的核心內容。

據法國總統府介紹，屆時雙方將討論中法戰略夥伴關係中的重大議題，以及多個重要的國際問題和在應對全球性挑戰方面的合作。

據悉，四川成都設有一個熊貓保護中心，本周接收了此前在法國動物園飼養的唯一一對大熊貓。這兩隻名為「歡歡」和「圓仔」的大熊貓自2012年起由中國租借給法國。由於雌熊貓「歡歡」出現腎功能不全，因此它們返回中國。而中國駐法國大使館承諾，未來將向法國提供「新的大熊貓」。

彭博社11月12日報導，馬克宏正考慮邀請習近平出席2026年在法國舉行的七國集團（G7）峰會。

馬克宏 習近平 G7

上一則

習近平通話川普提「軍國主義」 中官媒：近10年首次、劍指日本

下一則

雲南昆明1火車站試驗列車追撞施工人員 釀11死2傷

延伸閱讀

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實
香港大火釀13死 習近平要求「全力撲滅火災」

香港大火釀13死 習近平要求「全力撲滅火災」
分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來

分析：習近平「台灣戰後回歸說」 衝著日本而來
貝森特證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

貝森特證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位