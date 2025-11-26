我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

中遊客驟減 日旅遊業：政治上1句話 讓我們收入歸零

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本機場擠滿要回家的中國人，人頭攢動堪比春運。（視頻截圖）
日本機場擠滿要回家的中國人，人頭攢動堪比春運。（視頻截圖）

政治新聞的熱度總是瞬間爆發，卻在落地時壓在人們的生計上，尤其是那些每天與中國客人直接接觸的日本服務業者。在日本關東專做中國遊客旅行團地接的導遊大羊（化名）繼前兩天剛抱怨了地接社沒有客人之後，又在社交媒體上無奈地如是寫道，「因為旅行團基本全都停擺，所以大家訂購的商品暫時沒人帶回，不得不推遲發貨了，還請各位諒解」。

香港文匯報報導，大羊做導遊十年，過去只要是中國連休或長假，她簡直忙到腳不沾地。然而，外交爭端爆發後短短一周內，她收到的不是詢問訊息，而是一封封取消通知。

「11月我本來排滿了行程。」大羊指著手機裡空蕩蕩的行程表，語氣裡帶著無奈的苦笑，「現在全部被畫掉了，像白紙一樣」。

最令她感到失落的不是收入下降，而是客人突然沒有了。大羊心裡清楚，旅遊團不來並不是因為日本旅遊資源不好，而是因為氣氛讓人擔心。

過去十年，她見過地震、疫情匯率變動，但外交情緒的影響速度與程度，都比她經歷過的任何事情來得更快、更猛。「政治上的一句話，可以讓我們整個月的收入歸零。」她補了一句：「我們做導遊的，只希望旅遊能回到『人與人』，而不是『國與國』。」

專車領隊金樣住在千葉縣船橋，每天清晨五時起床，和同事們開著專車載著中國旅遊團進東京。但近期，中國團體幾乎全部取消。

「現在每天都開計程車。」金樣說，語氣淡卻掩不住心裡的落差，「收入比以前平均少了四成不止。」他並不是抱怨中國客人不來，真正讓他心痛的是：「旅遊業是鏈條，任何一環斷掉，所有人都跟著掉下去。」沒有旅遊團後，網紅料理店生意下降、伴手禮店減少訂貨、大巴公司停運車輛、導遊被迫放假、旅店空房堆積……「這不是單純的『少了客人』而已。」金樣說，「是整個街區都變安靜。」

三井Outlet人氣旺時，營業員米娜一天可以以中文接待逾百組客人，她在中國留過學，中文說得很流利，因此幾乎每位中國顧客都會找她。但最近，她好幾天連一句中文都沒說過，「店裡沒有中國客人」。

米娜說，「我不是擔心語言技能沒用，而是擔心接下來會縮班、減時數。」她最能感受到的，是同事們不願說出口的那種焦躁，害怕客流量持續下降、害怕薪資被砍、害怕年底變成非自願休假。

日本 匯率 疫情

上一則

中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

下一則

原因不同、目的地一致 日機場擠滿返中客 航班滿座

延伸閱讀

微軟Ignite大會明年仍在舊金山召開 旅遊業大利多

微軟Ignite大會明年仍在舊金山召開 旅遊業大利多
埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客

埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客
定製旅遊情緒價值拉滿 導遊要看面相 酒店、車都有標準

定製旅遊情緒價值拉滿 導遊要看面相 酒店、車都有標準
華人高端定制遊細節驚人 從導遊面相到真皮車座都要挑

華人高端定制遊細節驚人 從導遊面相到真皮車座都要挑

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境