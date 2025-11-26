原因不同、目的地一致 日機場擠滿返中客 航班滿座

日本機場擠滿要回家的中國人，人頭攢動堪比春運。（視頻截圖）

正值中日關係緊張之際，不少中國網友發布視頻顯示，在日本 多個機場擠滿返國的中國人，有的原本就計畫回國，但也有人選擇提前結束行程，亦有在日本留學的中國學生擔心買不到機票 。據悉，從12月1日起，中日航班大規模減班和取消，時間跨度覆蓋元旦和春節，直至2026年3月底。 此外，有在日本從事導遊工作的人士稱，來自中國的旅行團幾乎全部取消。

綜合極目新聞、第一財經、上游新聞報導等報導，多名中國網友近日透過抖音、小紅書等短影音平台發布短片，顯示東京成田、大阪關西等機場的出境大廳內，擠滿拿著大包小包行李的中國旅客排隊報到，有人形容「人頭鑽動彷彿春運一般」。

據一名23日從東京成田機場飛返福建的中國遊客表示，她搭乘的航班是滿座狀態，而她朋友因為「近期發生的事情」選擇提前回國，且「家裡人在催，比較擔心安全」。

另有中國遊客表示，自己就是在看到中國「有關部門」發布避免前往日本的訊息後，選擇提前返國。

據報導，截至24日上午10時，已有12條中日航線取消了所有航班，但這12條航線原本就不是熱門航線，中日之間的主力航線，目前則在陸續減班或停售機票。例如中國國航，30日起將把上海浦東到大阪航線從每周21班減至16班；東航 北京大興到大阪航線即日起從每周14班減至8班，至於首都航空杭州到大阪航線則停售12月14日至23日的機位。

另有數據顯示，未來一周中國各機場赴日航班的取消率，將在11月27日達到21.6%，為一個月以來最高值。而飛往大阪關西機場的多條航線，取消率則名列前茅。而不含廉航的中國各航空公司未來60天往返日本機票預訂量，比11月15日起算60天內的機票預訂量減少約29%。

中國遊客赴日大減，直接影響到旅行社營收。在日本從事導遊工作的王先生稱，日本當前正值賞楓旺季，但來自中國的大型旅行團幾乎全部取消，遊客明顯減少，大部分導遊開啟了「小長假」模式，不少人擔心「或將會回到疫情時期」。

現在，旅遊業同行碰面的第一句話都是在問，「你的中國團還在嗎？」

受影響的還有在日本留學的中國學生，多數人反映「機票難買且價格暴漲」，部分甚至因購票困難被迫推遲學業或提前結束行程，還有不少人擔心買不到回國的機票。