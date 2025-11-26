人大委員長趙樂際訪澳洲提台灣 籲尊重中方立場

在中日因涉台問題關係緊張之際，北京也持續強化與其他國家關係，並積極表達立場。中國全國人大委員長趙樂際近日對澳洲 進行訪問，在出席與澳洲總理艾班尼斯的工作早餐會時，他提及台灣、香港 、南海等問題，稱「事關中國領土主權和核心利益，希望澳方理解和尊重中方立場」。

新華社報導，應澳洲聯邦議會參議長萊恩斯和眾議長迪克邀請，趙樂際11月22至25日對澳洲進行正式訪問，在坎培拉會見澳洲總督莫斯廷，出席艾班尼斯舉行的工作早餐會，並與澳洲參議長萊恩斯、眾議長迪克會談。

據發布，在出席艾班尼斯的工作早餐會時，趙樂際說，中澳關係實現轉圜，恢復和重啟各領域對話合作，受到兩國各界普遍歡迎和支持。他稱，中澳之間沒有根本利益衝突，中國始終堅持走和平發展道路，堅持高品質發展，擴大高水準對外開放，願和包括澳洲在內的各國展開互利合作、分享發展機遇。要鞏固和深化在能源礦產、科技創新、數位經濟、基礎設施等領域合作。

趙樂際還說，「台灣、香港、西藏、新疆 、南海」等問題，事關中國領土主權和核心利益，希望澳方理解和尊重中方立場」。

據發布，艾班尼斯表示，當前澳中關係發展基礎良好，澳方致力於和中方加強合作，支持中國明年主辦亞太經合會（APEC）。澳中貿易近年來增長迅速，旅遊、教育、人文等領域的交流有助於青年一代體驗不同文化、發展長久友誼。澳方願和中方保持經常性溝通，推動兩國關係繼續保持穩定發展。

中澳關係是在2022年澳洲工黨重返執政，艾班尼斯上任並於2023年以總理身分首次訪陸，以及今年7月再次訪中後，雙邊關係回暖，中方也逐步鬆綁對澳洲的貿易措施。