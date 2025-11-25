日媒：日本事前知情川習將通話 分析指反映出北京焦慮

川普總統。（路透）

中日因「台灣有事」持續白熱化，川普 總統24日先後與中國國家主席習近平 及日本 首相高市早苗通話。日經亞洲25日引述專家分析，北京這通電話的目的是讓華府約束東京而非採取立場，從措辭與時機來看「更像焦慮而非自信」。與此同時，學者認為川普繼續保持對台灣問題不表態這點非常關鍵，可能是出於謹慎，也或是興趣缺缺。未來預期高市將搶在川普訪中前訪美，並且仿效前日相安倍晉三維持對川普的密集溝通。

一名日本官員向日經亞洲透露，日方在川習通話前即知道美中的通話安排，並指出美日雙方協調良好。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）指出，北京這通電話意在施壓華府「約束日本」，而非針對台灣問題採取正式立場。

日經報導，川普對台灣議題仍維持不置可否的含糊態度，華府智庫捍衛民主基金會資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）分析，川普保持不表態這點非常關鍵。

「他一方面讓貿易談判繼續進展，但並未拿台灣去交換。釜山會談時並未談及台灣，而即便進行貿易談判，美國仍持續批准大規模對台軍售。」辛格頓說：「習近平在這次通話中加重台灣議題，反映出對於川普不提供北京想要的立場轉變感到挫折。」

辛格頓認為，「這是中國主動要求的通話，而習近平選擇以二戰秩序角度來談台灣。這是一個戰略訊號」，北京希望在中日爭端將台灣議題進一步推向國際輿論前，先向美國確立其偏好的史觀與法律論述。

辛格頓表示，中國擔心會有更多國家跟進日本，主張若台灣遭封鎖或攻擊也會威脅他們的安全，「從措辭與時機來看，北京的表現更像焦慮，而非自信」。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）分析，川普事後發文談與習近平通話隻字未提台灣，要嘛說明對這項議題的謹慎，不然就是興趣缺缺。

華府智庫戰略暨國際研究中心研究員李文（Henrietta Levin）提到，根據中方公布通話內容，習近平並未批評美國對台政策，也未對美國近期批准對台軍售表達強硬不滿，只是重申自身立場，凸顯維持雙邊關係穩定為優先。

李文認為值得注意的是，川普似乎沒有對北京加強施壓日本表達擔憂，若是如此「將令人相當震驚」，恐怕讓北京更加質疑美國在西太平洋的決心。

無論如何，另一名日本官員指出，高市接下來必須持續與川普保持溝通，要如同漆塗工事，一層又一層、不斷持續下去。前日相安倍晉三在川普第一任內曾與川普進行過無數通話，有的甚至長達90分鐘。

對於川普證實明年4月將訪北京進行國是訪問，日本分析人士預期，高市將搶先訪美，以利協調對中政策。截至目前為止，高市尚未傳出訪美計畫。