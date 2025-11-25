觀察站／12月中央經濟工作會議 老一套與新課題

北京一年一度的中央經濟工作會議，慣例在12月上旬舉行。現在進入倒數之期，中國經濟界顯得熱情不高，這其中一個原因，是中共 20屆四中全會餘韻未消，另一個原因則相反，是這世界變得太快。這正好顯示今年的中央經濟工作會議，一方面有老一套，另一方面有新課題。

北京一年一度的中央經濟工作會議，其實最重要的年度會議因其一方面是個總結大會，另一方面又是個配盤子、分蛋糕的會議，說其重要，還因其有個經濟工作的名頭，實際上是政治經濟社會一把抓，甚麼都要談，甚麼都要管。

既如此重要，因何說四中全會開得太近，會令各方對中央經濟工作會議冷感呢。一是因為中全會今年開得稍晚，二是因今年中央全會是討論五年規畫的建議，說是建議，實則是把未來五年要做的事都說了，明年3月走個法定程序而已。這就決定今次中央經濟工作會議，主調會是老一套。

老一套不是貶意，是說一定會跟歷次類似時期一樣，中央經濟工作會議的核心內容就是圍繞五年規畫，且正好時間到了，總結過去一年工作時，順手要總結過去五年，即第14個5年規畫期間的工作，重點是看主要指標是否達到，核心任務是否完成。好在中央經濟工作會議的會期，離年底通常還有10天半月，要是真的有未達標的事，還可以極速衝刺。

老一套的另一層意思，是說今次中央經濟工作會議的重要任務，一定會放在「開局」兩字上，因為明年是第15個5年規畫的第一年，「打好開局之仗」，定會成為中央經濟工作會議最響亮的口號，也將是會議最細緻的部署。中央經濟工作會議的籌備，由中國國務院 常務副總理丁薛祥操盤，近日他專門跑去山東調研，特別提到優化提升傳統產業、培育壯大新興產業和未來產業，說這都是發展新質生產力，都要推動科技創新和產業創新深度融合，築牢實體經濟根基，促進新舊動能平穩接續轉換。看來這會是中央經濟工作會議的重點之一。

既有老一套，相對就有新課題。這新課題主要還不是說未來五年，中國將面臨的新局，因為五年早知道，中全會已經有一番討論，關鍵還在於新情況，在四中全會後，中國內外都再出了一些新情況，以外部來說，影響最大的就是中日關係之變，現在看來兩方都已架在架上不好下來，只看升級如何升了。

因此，中央經濟工作會議的一個新課題，就是要深入分析國際國內新形勢，這不能只看四中全會的結論了，而是要認真思量，這步若走錯了，明年甚至未來數年都將出現重大影響。中國經濟最新一份重大政策跟蹤報告中，有引總理李強 的一段話，說當前世界經濟再次面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種經貿限制和對立對抗增多。各方利益訴求存在差異、全球合作機制存在不足是阻礙國際社會團結比較突出的原因。這算是較新一點的看法，要等等看中央經濟工作會議，會否有新判讀。