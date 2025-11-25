李在明等不及了？盼早日在北京與習近平會面

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
南韓總統李在明在20國集團（G20）峰會期間會見中國國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與中國國家主席習近平會面。李強說，會將這項訊息轉達給習近平，並指習10月底對南韓的國是訪問非常成功，中方願同韓方在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。

綜合韓聯社、路透報導，根據南韓總統室發布，李在明在會晤中高度評價韓中元首藉10月底亞太經合會（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談，推動韓中關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。

南韓總統室表示，韓中關係以習近平對南韓進行國是訪問為契機呈現回暖勢頭，此次會晤延續了韓中兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。

上月底，習近平時隔11年再次訪問南韓。韓民族日報當時報導，習近平邀請李在明於明年4月訪問中國，若成行，李在明明年將訪問中國兩次，因為下屆APEC峰會定於明年11月在中國深圳舉行。而南韓總統上一次訪中國已是2019年，時任總統文在寅前往四川成都出席中日韓領導人會議。

另外，李在明24日在訪問土耳其時說，兩韓關係正處於隨時都可能發生偶發性衝突的極危險境地，因此應保持耐心，致力重啟對話。他還說，北韓已將兩韓關係定調為「敵對兩國關係」，拒絕對話和接觸等一切交流。

李在明強調，此時更應為了重啟對話而努力，並從長遠角度看待朝鮮半島統一議題；其政府無意對北韓做兼併式的「吸收式統一」，只希望先對話，實現和平共處後，再討論統一。

南韓 李在明 習近平

