中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

中國國務院總理李強（右四）23日在南非出席G20峰會期間，會見德國總理梅爾茨（左五）。（新華社）

中國國務院總理李強 23日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）峰會期間，會見德國 總理梅爾茨，梅爾茨宣布計畫於明年1月或2月訪中，並稱北京可加大對俄羅斯的壓力，促使其結束烏克蘭 戰爭。在日中關係僵持與美中關係和緩下，中國積極外交突圍，包括英國首相施凱爾、南韓總統李在明、美國總統川普相繼釋出訪中意願。

李強代表中國國家主席習近平出席本次G20峰會，路透指出，梅爾茨對與李強的會談寄予很大希望。梅爾茨向媒體表示，這次會談是為自己明年訪問中國的一次準備。

德國之聲報導，梅爾茨就與李強的會談說：「我與中國總理進行了長時間的談話，為明年的北京之行做準備。中國可以加大對俄羅斯的壓力，促使其結束烏克蘭戰爭。如有必要，這也將成為明年討論的議題。不過，我希望在此之前能夠達成停火協議，希望這個問題不會影響我的訪問。」

新華社報導，李強在會晤時說，希望德方秉持理性務實的對中政策，排除干擾壓力，並接著提出一系列在戰略產業領域加強合作的建議。他說，中方願同德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態開展創新合作，打造新能源、智慧製造、生物醫藥、氫能技術、智慧駕駛等新興領域合作亮點。

據報導，梅爾茨表示，德中長期以來互為重要經貿合作夥伴，經濟高度互補。德方重視發展對中關係，願秉持開放姿態，深化雙邊政治、經貿關係，加強對話交流，拉緊合作紐帶，面向未來挖掘科技等新興領域合作潛力。

就中歐關係，李強喊話德方推動歐盟以更廣闊視野、更長遠眼光、更開放心態看待中歐關係。梅爾茨回應，願為推動歐中對話發揮建設性作用。

過去一個月，德中關係出現迅速轉變。先前中國對晶片和稀土的出口限制對德國企業造成影響，德國外長瓦德福原定於10月底訪陸突然推遲。不過，德中外長本月初通話後，確定將重啟瓦德福的訪問行程，中國外長王毅也在通話中也邀請梅爾茨訪陸。

上周，德國副總理兼財政部長克林拜耳訪問中國3天，這是梅爾茨政府首次有內閣成員訪中。當時他與中國副總理何立峰共同主持的中德高級別財金對話達成27項共識。

路透指出，儘管德國和中國在俄烏戰爭、區域安全、人權及國家補貼產業的政策上存在矛盾，但雙邊仍有著龐大的商業關係。此外，由於兩國都受貿易戰影響，都在尋求擺脫對美依賴，部分分歧已被擱置。