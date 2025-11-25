我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

記者陳宥菘／綜合報導
中國國務院總理李強（右四）23日在南非出席G20峰會期間，會見德國總理梅爾茨（左五）。（新華社）
中國國務院總理李強（右四）23日在南非出席G20峰會期間，會見德國總理梅爾茨（左五）。（新華社）

中國國務院總理李強23日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）峰會期間，會見德國總理梅爾茨，梅爾茨宣布計畫於明年1月或2月訪中，並稱北京可加大對俄羅斯的壓力，促使其結束烏克蘭戰爭。在日中關係僵持與美中關係和緩下，中國積極外交突圍，包括英國首相施凱爾、南韓總統李在明、美國總統川普相繼釋出訪中意願。

李強代表中國國家主席習近平出席本次G20峰會，路透指出，梅爾茨對與李強的會談寄予很大希望。梅爾茨向媒體表示，這次會談是為自己明年訪問中國的一次準備。

德國之聲報導，梅爾茨就與李強的會談說：「我與中國總理進行了長時間的談話，為明年的北京之行做準備。中國可以加大對俄羅斯的壓力，促使其結束烏克蘭戰爭。如有必要，這也將成為明年討論的議題。不過，我希望在此之前能夠達成停火協議，希望這個問題不會影響我的訪問。」

新華社報導，李強在會晤時說，希望德方秉持理性務實的對中政策，排除干擾壓力，並接著提出一系列在戰略產業領域加強合作的建議。他說，中方願同德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態開展創新合作，打造新能源、智慧製造、生物醫藥、氫能技術、智慧駕駛等新興領域合作亮點。

據報導，梅爾茨表示，德中長期以來互為重要經貿合作夥伴，經濟高度互補。德方重視發展對中關係，願秉持開放姿態，深化雙邊政治、經貿關係，加強對話交流，拉緊合作紐帶，面向未來挖掘科技等新興領域合作潛力。

就中歐關係，李強喊話德方推動歐盟以更廣闊視野、更長遠眼光、更開放心態看待中歐關係。梅爾茨回應，願為推動歐中對話發揮建設性作用。

過去一個月，德中關係出現迅速轉變。先前中國對晶片和稀土的出口限制對德國企業造成影響，德國外長瓦德福原定於10月底訪陸突然推遲。不過，德中外長本月初通話後，確定將重啟瓦德福的訪問行程，中國外長王毅也在通話中也邀請梅爾茨訪陸。

上周，德國副總理兼財政部長克林拜耳訪問中國3天，這是梅爾茨政府首次有內閣成員訪中。當時他與中國副總理何立峰共同主持的中德高級別財金對話達成27項共識。

路透指出，儘管德國和中國在俄烏戰爭、區域安全、人權及國家補貼產業的政策上存在矛盾，但雙邊仍有著龐大的商業關係。此外，由於兩國都受貿易戰影響，都在尋求擺脫對美依賴，部分分歧已被擱置。

李強 德國 烏克蘭

上一則

德國跟進美 對中國小包裹徵稅 衝擊跨境電商

下一則

中國再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

延伸閱讀

韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人

韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人
中日關係僵局如何化解？中國外交部給出明確方向

中日關係僵局如何化解？中國外交部給出明確方向
李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面

李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面
高市早苗G20峰會發言 中總理李強離席

高市早苗G20峰會發言 中總理李強離席

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…