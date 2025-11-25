德國跟進美 對中國小包裹徵稅 衝擊跨境電商

我的頻道

記者林則宏／綜合報導
德國正式對所有來自中國的電商包裹按23%稅率收取增值稅。圖為浙江湖州物流園區某快遞企業，工作人員在分揀包裹。（新華社）
德國正式對所有來自中國的電商包裹按23%稅率收取增值稅。圖為浙江湖州物流園區某快遞企業，工作人員在分揀包裹。（新華社）

繼美國取消價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長13日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，法國國民議會19日也批准對來自歐盟以外、價值低於150歐元的小型包裹徵收2歐元稅費後，德國昨日起正式對所有來自中國的電商包裹按23%稅率收取增值稅。

中國國際貿易促進委員會浙江省委員會指出，根據德國聯邦財政部11月18日發布通知，自2025年11月24日起，所有從中國進口的跨境電商小額包裹，無論貨值多少，都需繳納23%的增值稅。同時，隨著該政策實施，德國將同步取消此前「對貨值低於22歐元貨物免徵增值稅」的政策。

德國聯邦財政部表示，新政初衷是遏制低品質中國商品湧入，保護德國本土製造業。這一政策實施預計將使中國商品在德國的售價平均上升23%，削弱中國跨境賣家的市場競爭力。德國財政部長日前表示，跨境免稅小包已對德國本土市場造成不公平競爭，新政策將「重塑公平的貿易環境」。

數據顯示，去年進入歐盟市場的低價包裹約46億件，其中91%來自中國。德國每年因免稅包裹導致的增值稅流失超過百億美元。

德國之聲7月報導，德資通訊產業協會Bitkom問卷調查顯示，92%的零售商認為，像Temu和Shein這樣的中國跨境電商經常違反相關法律。88%的零售商認為，中國這些零售商的產品含有危險成分的風險很高。85%的受訪德國公司認為，歐盟有責任保護歐洲市場免受來自外部電商平台的侵害。

據中國海關總署發布，去年中國跨境電商進出口額約人民幣2.71兆元，較前一年增長14%。但隨著各國陸續取消小件包裹免稅政策並加徵稅費，預期將使中國跨境電商面臨更大的壓力。

德國 電商 財政部

