拖7年 英國料將批准中國在倫敦建「超級使館」計畫

中國新聞組／北京24日電
英國政府預料將批准中國在倫敦市中心建立新的「超級使館」的申請決定，據了解，部長們從情報機構獲得的建議已為這項備受爭議的計畫掃清了障礙。泰晤士報報導，這將成為日益增長的公共辯論中的最新案例，討論與北京保持密切關係是否明智。

觀察者網報導指出，早在2018年，中國政府買下原英國皇家造幣廠（Royal Mint Court）地塊，計畫將其部分重建後作為中國駐英國使館新址。然而，時任英國保守黨政府跟隨美國，對華政策亦步亦趨，這一使館新建計畫屢遭挫折，已被拖延七年之久。

據了解，中國駐英新大使館的選址位於前皇家鑄幣廠，該地靠近倫敦金融城，該區有承載大量高度敏感數據的光纖電纜，引發了可能造成間諜風險的擔憂。這座占地2萬平方米的大使館將成為歐洲同類建築中規模最大的建築。

有人認為，與在倫敦各地設立多個地點相比，單一地點的大使館可能更容易管理。英國政府也意識到，拒絕中國長期以來對新建大使館的訴求可能會損害兩國的外交關係。

然而，保守黨影子外交大臣普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）警告，批准該大使館將使英國陷入風險，並指責首相施紀賢「絕望且毫無原則」。

中國駐英大使館此前曾表示，新建的綜合設施將促進中英之間「互利合作」，官員並主張對該地點的反對理由並不合理。

自去年大選勝出以來，工黨一直致力於緩和英國與北京的關係。自由民主黨領袖艾德·戴維（Ed Davey）爵士則表示，批准該大使館計畫將是「錯誤的決定」。他說：「想想所有來到我們國家、為逃避中國壓迫的香港人，如今政府卻允許它進來。」

軍情五處（MI5）近日向國會議員與上議院議員發出警告，提醒他們面臨來自中國國家間諜活動的重大風險。

