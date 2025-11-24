「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
解放軍火箭軍發布配上樂曲「假如戰爭今天爆發」的影片。（影片截圖
中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時待戰」的戰備狀態，並喊出「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」，實彈演練、東風61洲際彈道飛彈等軍備畫面也入鏡，讓不少中國網民看得熱血沸騰，也有網民喊話「打吧，別一直假如了」。中國官媒則稱日本不道歉又稱願意對話的態度「很偽善」，應早日反思改錯，不要執迷不悟。

中國火箭軍昨發布題為「假如戰爭今天爆發」軍歌MV，相關話題隨即衝上微博熱搜第一，主要是火箭軍一向具神祕色彩，還以少見的軍歌MV模式展現，讓不少中國網民眼睛一亮。

解放軍火箭軍發布配上樂曲「假如戰爭今天爆發」的影片。（影片截圖）
在這段時長約41秒的軍歌MV中，火箭軍官兵以慷慨激昂的歌聲唱著，「磨礪意志的鎧甲，壓滿智慧的彈夾，人未出發心已到達意念在廝殺，軍人的魂魄在制高點上挺拔，一切為了面對假如戰爭今天爆發，每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發，我用生命向使命承諾，假如戰爭爆發，這就是我的回答」。

MV中還搭配了多個「秀肌肉」畫面，包括飛彈射擊、九三閱兵、實彈演練、東風61洲際彈道飛彈等軍備畫面，讓不少中國網民看得熱血沸騰留言：「假如戰爭今天爆發，拿日本當草稿紙作答」；不過也有不少網民認為：「打吧，別假如了」、「盡早實現工人的雙休比這些實在」、「給我們看有用，給他們看沒用」、「天天看，麻木了」、「先禮後兵，禮已經到位了，兵也可以有」。

有自媒體解讀，MV中沒刻意炫裝備，卻通過發射車輪廓、導彈尾翼的局部鏡頭，悄悄傳遞了裝備升級的信號， 這種「示而不宣」的做法，既保持了神秘感，又盡顯實力自信；火箭軍不再捂著神秘面紗，主動公開戰備視頻，意在明明白白告訴世界，中國是「止戰」不是「求戰」，大大減少因信息不對稱引發的誤判。

此外，中國官媒環球時報發布社評指出，中國常駐聯合國代表傅聰近日致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場，然而日方官員卻倒打一耙說中國表態「沒有根據」，還對媒體表示「致力於與鄰國對話」。在事實真相與國際正義面前，這種做法不僅是偽善的，也是徒勞的。

文中稱，日方正設法轉移矛盾焦點，其中藏著三種外交伎倆。一是拒絕糾正錯，二是做出「外交對話」的樣子但並沒有解決問題的誠意，三是不反思自己言論引發的危機反要求中方「保持克制」。奉勸日方放下偽善的面具，採取符合國家長遠利益、踐行其國際承諾的負責任舉措，早日反思改錯，不要執迷不悟。

火箭軍 日本 聯合國

