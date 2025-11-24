我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

中國官方帳號批高市早苗語言激烈 胡錫進：不妥

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著中日緊張情勢不斷升高，部分中國媒體批評日本的用詞也漸趨激烈。（路透）
隨著中日緊張情勢不斷升高，部分中國媒體批評日本的用詞也漸趨激烈。（路透）

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論遭到中國官媒抨擊，《環球時報》前總編輯胡錫進稱，個別官方帳號批高市使用容易產生不符合實際情況聯想的激烈語言，「我認為這不妥」，引起中國網友兩極反應。

胡錫進23日晚在微博發文稱：「當前的對日鬥爭堅定、有力，同時老胡注也意到，個別有官方標識的帳號批高市早苗並警告日本右翼時，使用了容易產生不符合實際情況聯想的激烈語言，我認為這不妥。」

胡錫進認為，官方帳號應儘量使用準確語言傳遞真實信息，那樣更有利於引導公眾預期，避免一些中國人產生誤判。

他說：「這場對日鬥爭很可能將是長期的，保持中國社會的堅定、理性和團結，意味著韌性和持續性。如果有的官方帳號製造不切實際的預期，對中國社會可能產生的誤導，就會大於對日方能夠產生的震懾。」

胡錫進稱，中國當前的對日鬥爭很重要，如果有的信息誇大虛浮，實際效果就不是對這場鬥爭的支持貢獻，而可能成為干擾，甚至產生「低級紅高級黑」的作用。

他寫道：「個人帳號話說多重都問題不大，因為我們對高市早苗的憤怒是真實的。但是每一個官方帳號都應當更加嚴謹。這更符合國家利益。」

胡錫進這則微博發出後，一些中國網友評論稱「老胡中肯」、「老胡說的對」，但也有網民諷刺：「老胡，當年（2022年8月，美國時任眾議院議長佩洛西訪台）你鼓吹伴飛、擊落時，給人帶來的是什麼預期？」。更有網民稱「對日本說多重話都不過分」、「對待敵人不要溫文爾雅」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引起中國強烈反彈，央視旗下新媒體「玉淵譚天」12日發文稱，高市變成了「搞事」，還奉勸「搞事」早苗不要「滿嘴噴糞」，並質問「莫非她的腦袋被驢踢了？」

中共中央軍委機關報《解放軍報》16日也發文警告，如果武力介入台海局勢，日本全國都有淪為戰場的風險。

另一家官媒《光明日報》21日則發文稱，流水線上的普通車工，為了回擊高市早苗的挑釁，「每月無償多加五個班」，遭到中國網友批評是「低級紅高級黑」。

高市早苗 胡錫進 日本

上一則

威嚇日本？中公告在山東劉公島東部水域實彈射擊

下一則

中日關係緊張 香港暫停與日本官方交流

延伸閱讀

國民黨黨慶再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

國民黨黨慶再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路
日相高市早苗支持率飆到72% 讀賣揭高人氣主因

日相高市早苗支持率飆到72% 讀賣揭高人氣主因
G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗

G20被封「問候魔」高市早苗返日迎政治硬仗
高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」

高市「台灣有事」說 日民調半數「不認為有問題」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台