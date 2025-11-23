李強會晤德國總理 籲兩國加強對話溝通、妥處各自關切

我的頻道

中國新聞組／即時報導
當地時間11月23日，中國國務院總理李強在南非約翰尼斯堡會見德國總理梅爾茨。（新華社）
當地時間23日，中國國務院總理李強在南非約翰尼斯堡會見德國總理梅爾茨。據新華社報導，李強指出，中德互為重要經貿伙伴。兩國政府應當一道努力，加強對話溝通，妥處各自關切。希望德方秉持理性務實的對華政策，排除干擾壓力，聚焦共同利益，鞏固合作根基。

德國之聲中文網報導，梅爾茨在南非宣布，他將於明年初訪問中國。

李強表示，中德建交53年來，持續加強對話合作，有力促進了兩國共同發展。在中德關係中，相互尊重是原則，合作共贏是底色。中德發展穩定、可持續、高質量的全方位戰略伙伴關係，符合兩國人民的根本利益。

李強說，中方願同德方加強戰略溝通，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係發展的政治基礎，拓展各領域務實合作，不斷豐富雙邊關係內涵。

李強指出，中方願同德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態開展創新合作，打造新能源、智能製造、生物醫藥、氫能技術、智能駕駛等新興領域合作亮點，推動產業轉型升級，激發合作新動能。

李強稱，今年是中歐建交50周年。希望德方推動歐盟以更廣闊視野、更長遠眼光、更開放心態看待中歐關係，堅持對華伙伴定位，加強雙方對話合作，共促中歐發展繁榮。中方願同德方加強在聯合國、二十國集團等機制的溝通協調，推動完善全球治理，維護多邊主義和自由貿易，做促進和平與發展的建設性、確定性力量。

據新華社報導，梅爾茨表示，德中關係自建交以來發展良好，兩國經貿聯繫日益緊密，各領域合作成果豐碩。德中長期以來互為重要經貿合作伙伴，經濟高度互補。德方重視發展對華關係，相信中國「十五五」規劃將為德國和歐盟帶來機遇。

梅爾茨稱，德方願為推動歐中對話發揮建設性作用。德中都是經濟全球化的受益者、支持者，德方願加強同中方在國際事務中的溝通協調，維護自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進全球和平穩定發展。

德國之聲中文網報導，梅爾茨23日在約翰尼斯堡宣布，他將於明年初訪問中國。梅爾茨在與李強會前還對媒體表示，中國是德國重要的貿易夥伴，也是全球重要大國，但他同時批評，「中國可以對俄羅斯施加影響，我們都認為，中國施加的影響應該更大一些。」

