北京拒絕1月中日韓首腦峰會 高市、李強G20零互動

G20峰會22至23日在南非約翰尼斯堡舉行。與會的日本首相高市早苗(左三)和中國國務院總理李強(右二)在開幕拍團體照時，和其他與會者牽手排排站，但兩人中間隔著歐盟執委會主席范德賴恩(左五)等三位領袖，並未接觸。(歐新社)

在日本 首相高市早苗7日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社22日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年1月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

據報導，中國透過外交管道告知相關國家，鑑於日相「未能適切應對」，因此無法應邀出席下屆中日韓峰會，且目前處於無法磋商其他具體舉行時間的情況。

消息人士表示，中日韓外長3月在東京會談時，雖就盡快於適當時機舉行三方峰會達成共識，但由於日本國會議程等原因，今年難以舉行。因此日本再向中韓探詢於明年1月舉行的可能性。

該報導指出，中日韓峰會若能舉行，中國國務院 總理李強 屆時將訪日，有望成為中日關係正常化的契機。雖然已被北京拒絕，但主辦國日本仍計畫在明年2月後促成這場峰會。依中國慣例，明年3月將召開全國人民代表大會，中日在日程的協調與安排工作上，預料將有所不便。

不過根據多名外交消息人士透露，中國已經拒絕，在連日後具體舉辦時間都無法協商的情況下，是否能成功舉行峰會還是未知數。

中國透過外交管道向相關國家表示，「因為日本首相未做出適當因應，因此無法參加峰會」。韓聯社也引述共同社報導，並分析指出「相關國家」有可能是指韓國。

自高市7日在日本眾議院對「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能出動自衛隊的發言後，中日關係急轉直下。

共同社報導指出，因為日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」答詢，近期中國立場強硬，不僅呼籲民眾暫停赴日旅遊，還停止日本水產品進口；中國也通知韓國，原訂24日舉行的中日韓文化部長會議延期。

中日韓峰會於2008年首度舉行，主辦國的順序按日、中、韓輪值，日韓雖分別由首相及總統出席，但中方一向由國務院總理出席。該峰會屬不定期會議，至今曾因新冠肺炎疫情等各種中日韓三國的國內外因素未舉行，已停辦八次。

另一個值得關注的場景，高市22日參加在南非約翰尼斯堡舉行的年度廿國集團(G20)峰會。她和代表中國國家主席習近平出席的李強是否會在該峰會期間會面備受關注。兩人在會場座位與拍領袖團體照時，中間都隔著其他三人，在媒體面前未見任何互動。

中國外交部發言人毛寧20日已表示，李強沒有會見日方領導人的安排，並請日方自重。這是10月就任的高市首度以日相身分出席該峰會。日媒報導，她已確定的會談是和印度總理莫迪。