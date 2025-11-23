我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

北京拒絕1月中日韓首腦峰會 高市、李強G20零互動

編譯茅毅／綜合報導
G20峰會22至23日在南非約翰尼斯堡舉行。與會的日本首相高市早苗(左三)和中國國務院總理李強(右二)在開幕拍團體照時，和其他與會者牽手排排站，但兩人中間隔著歐盟執委會主席范德賴恩(左五)等三位領袖，並未接觸。(歐新社)
G20峰會22至23日在南非約翰尼斯堡舉行。與會的日本首相高市早苗(左三)和中國國務院總理李強(右二)在開幕拍團體照時，和其他與會者牽手排排站，但兩人中間隔著歐盟執委會主席范德賴恩(左五)等三位領袖，並未接觸。(歐新社)

日本首相高市早苗7日的「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」發言引發中日緊張升高後，日本共同社22日引述若干外交消息人士獨家報導，輪值下屆中、日、南韓首腦峰會的日本，向北京及首爾徵詢是否於明年1月舉行該峰會的意向，但已被中方拒絕。

據報導，中國透過外交管道告知相關國家，鑑於日相「未能適切應對」，因此無法應邀出席下屆中日韓峰會，且目前處於無法磋商其他具體舉行時間的情況。

消息人士表示，中日韓外長3月在東京會談時，雖就盡快於適當時機舉行三方峰會達成共識，但由於日本國會議程等原因，今年難以舉行。因此日本再向中韓探詢於明年1月舉行的可能性。

該報導指出，中日韓峰會若能舉行，中國國務院總理李強屆時將訪日，有望成為中日關係正常化的契機。雖然已被北京拒絕，但主辦國日本仍計畫在明年2月後促成這場峰會。依中國慣例，明年3月將召開全國人民代表大會，中日在日程的協調與安排工作上，預料將有所不便。

不過根據多名外交消息人士透露，中國已經拒絕，在連日後具體舉辦時間都無法協商的情況下，是否能成功舉行峰會還是未知數。

中國透過外交管道向相關國家表示，「因為日本首相未做出適當因應，因此無法參加峰會」。韓聯社也引述共同社報導，並分析指出「相關國家」有可能是指韓國。 

自高市7日在日本眾議院對「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能出動自衛隊的發言後，中日關係急轉直下。

共同社報導指出，因為日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」答詢，近期中國立場強硬，不僅呼籲民眾暫停赴日旅遊，還停止日本水產品進口；中國也通知韓國，原訂24日舉行的中日韓文化部長會議延期。

中日韓峰會於2008年首度舉行，主辦國的順序按日、中、韓輪值，日韓雖分別由首相及總統出席，但中方一向由國務院總理出席。該峰會屬不定期會議，至今曾因新冠肺炎疫情等各種中日韓三國的國內外因素未舉行，已停辦八次。

另一個值得關注的場景，高市22日參加在南非約翰尼斯堡舉行的年度廿國集團(G20)峰會。她和代表中國國家主席習近平出席的李強是否會在該峰會期間會面備受關注。兩人在會場座位與拍領袖團體照時，中間都隔著其他三人，在媒體面前未見任何互動。

中國外交部發言人毛寧20日已表示，李強沒有會見日方領導人的安排，並請日方自重。這是10月就任的高市首度以日相身分出席該峰會。日媒報導，她已確定的會談是和印度總理莫迪。

日本 李強 國務院

上一則

日相高市早苗害的？ 日本天團YUZU取消中港台巡演

下一則

對北京讓步？ 傳川普政府擬放行Nvidia H200晶片銷中

延伸閱讀

G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅

G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅

中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
傅聰致函聯合國祕書長 再度警告將嚴懲日本武力介入台海

傅聰致函聯合國祕書長 再度警告將嚴懲日本武力介入台海
李強會南非總統 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

李強會南非總統 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海