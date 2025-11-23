赴日遊「速凍」中旅行社5成訂單被取消 周減70飛日航班

中日關係緊張，中國政府呼籲民眾近期避免赴日旅遊。圖為遊客參觀東京淺草寺。（美聯社）

中國政府因不滿日本 首相高市草苗言論對日祭出的旅遊等抵制持續擴大，有旅行社五成日本訂單退訂，中方每周已減少超過70個飛日航班，中國民眾赴日旅遊「速凍」，連帶波及運輸、奢侈品等行業，官員和業者哀號之餘，對中日關係前景更憂心忡忡。日本機構預估，中國旅遊抵制措施可能使日本今後一年旅遊消費收入減少約1.79萬億日圓（約114億美元），日本實際國內生產總值減少0.29%。

據新京報報導，11月14日，中國外交部、文化和旅遊部先後對日本發布出行鄭重提醒，中國多家旅行社的日本遊訂單隨即出現退訂潮，一家大型旅行社負責人稱，粗估超五成赴日訂單量退訂，中國遊客赴日旅遊熱情降至冰點。中國民用航空網21日也指出，中國航司大面積調整日本航線，至少有中國東方航空等九家航空公司減班，每周飛減少超過70個飛日航班。

據澎湃新聞引述日本野村綜合研究所預測，中國政府的相關旅遊提醒可能令日本今後一年旅遊消費收入減少約1.79兆日圓，使日本實際國內生產總值減少0.29%。

據彭博資訊報導，日本政府旅遊數據顯示，中國遊客約占日本年度入境遊客總數的四分之一，今年7月至9月，中國遊客貢獻了約27%的入境消費總額，人均在日消費約24萬日圓（約合人民幣1萬元）。從現在到今年年底，日本可能損失高達12億美元的遊客支出。

眼下正值北海道冬季運動季前夕，然而「日本時報」21日報導稱，隨著中日緊張態勢持續，北海道知事鈴木直道在21日新聞發布會上證實住宿、航班機票等已出現部分取消預訂情況。札幌市某酒店經理神谷亮佑表示，若持續惡化，在旺季的12月到2月期間，影響將會很明顯。

類似情況也發生在日本其他地區。日本三重縣松阪市一家酒店負責人表示，該酒店以松阪和牛為主要賣點，吸引了大量中國遊客，但自本月20日以來累計約100人次退訂，12月的預訂量已無法指望，他擔憂「如果來自中國的預訂全部歸零，酒店經營將會非常艱難，我們對前景感到不安」。東京台東區一家主要承接海外旅遊團的巴士公司因中國旅遊團訂單取消，損失逾3000萬日圓。

美國「旅行與旅遊世界」刊文指出，此次高市早苗 言論帶來的外溢影響不僅局限於旅行社和旅遊運營商，日本整體經濟尤其是奢侈品行業，也感受到了壓力。

有數據顯示，去年亞太地區中國遊客的海外奢侈品消費規模約為疫情 前水平的120%，日本市場表現尤為突出，此次事件可能導致今年日本奢侈品銷售額減少高達6億美元，若局勢持續至2026年，日本累計損失可能高達90億美元。