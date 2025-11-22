中日緊張 日國寶級歌姬KOKIA廣州、深圳演唱會低調展開

日本歌手KOKIA在廣州與深圳的演唱會「低調」如期舉行。（取材自微博＠KOKIA_吉田亞紀子）

中日關係緊張，許多日本 明星赴陸演唱會遭取消，不過，被視為日本「國寶級歌姬」的歌手KOKIA在廣州與深圳的演唱會「低調」如期舉行。成為中國城市大面積抵制下的特殊景象。而最後一站將於23日在杭州開唱，KOKIA中國歌迷僅能呼籲低調再低調，以免被反日民眾盯上而取消。

港媒明報報導，KOKIA在中國巡演的廣東廣州站11月22日晚在廣東藝術劇院如期舉行，深圳站也於21日晚在光明文化藝術中心順利舉行。有歌迷提到，廣州、深圳的演出場地均對演唱會作低調處理。

報導引述民眾陳先生說法稱，廣東藝術劇院22日未在顯眼處張貼宣傳海報，只在劇院大堂的熒幕見到輪流播放的近期演出廣告，其中包括KOKIA演唱會，另見劇院門外的日程表上印有KOKIA演唱會資料。有深圳觀眾表示，光明文化藝術中心前晚也未見高調宣傳，僅在入口處擺出白紙黑字的演唱會曲目表；KOKIA本人也取消了慣例與歌迷交流互動的環節。

小紅書平台上21日陸續有歌迷曬出順利在深圳KOKIA演唱會入場訊息，不過底下網友留言則示警低調「先隱藏吧」、「天時地利人和很重要，後續請且看且珍惜。因看盡看吧！」也有入場網友表示雖然順利入場但「瑟瑟發抖」，因為害怕如同北京場被臨時取消。

KOKIA中國巡演最後一站計畫23日將在浙江杭州舉行。有自稱「KOKIA中國歌迷會」的帳號在社交平台呼籲歌迷減少相關討論，以免吸引反日網民舉報，令演唱會面臨再次被叫停的風險。據查詢，KOKIA杭州場23日演唱會在貓眼平台上仍正常售票，低價位票區人民幣280元與380元均已售罄。

原定19日舉行的北京站被北京世紀劇院以設備故障為由臨時取消，引發大批歌迷抗議與不滿。巡演主辦方重慶演藝股份有限公司20日發聲明致歉，承諾全額退票並補償歌迷的食宿交通費用。

因日本首相高市早苗 涉台爭議言論造成的影響持續發酵，此前中國媒體中國藍新聞報導，近日高汐巴、鈴木良雄、中本麻里、KOKIA等多位日本藝人在中紛紛演出取消或延期。包括日本國民天團柚子YUZU無預警取消原定12月在台北、香港 、上海舉行的巡演。