致函聯合國 中：日若介入台海 將行使自衛權

中國常駐聯合國代表傅聰18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時發言，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。(新華社)

日本 首相高市早苗 的「台灣有事」論遲不撤回，中國駐聯合國 代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中國將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。該函還將作為聯合國大會正式文件向所有會員國散發。

據中國駐聯合國代表團官網，傅聰在致函中表示，高市早苗公然發表涉台露骨挑釁言論，是1945年日本戰敗以來日方領導人「首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益」。官網指，高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，「是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁」。

傅聰函中重申台灣是中國的神聖領土，警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中國將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

另外，面對日本政府可能放棄「無核三原則」的變化，中國常駐國際原子能總署(IAEA)代表李松在11月理事會期間表示，日本政府近期對於「無核三原則」表態模糊、語焉不詳，甚至暗示可能放棄「無核三原則」，為實現「核共用」打開方便大門，強化「延伸威懾」合作。李松說，加上日本高官指稱不排除引進核潛艇，種種作為暴露日本政策重大負面轉向，釋放出危險訊號。他表示「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

另外，人民日報22日再度刊發「鐘聲」評論員文章，警告高市早苗的錯誤言行「已毒化中日關係」。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中國「將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施」。

另有上海的國際關係和軍事戰略學者趙楚表示，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。

他表示，雖然現在中方對日本抗議的「調門」拉得很高，但主要還是言詞上的，還沒有特別嚴厲的行動；說明中國認為中日的政治基礎雖被破壞，但還是要和日本維持某種實質基礎，而不是大規模、全局性的反制。

中學者：兩國處「鬥而不破」

他指出，中國目前對日本在軍事上沒有實質動作；赴日遊的「勸退令」延續到2026年春節，但可以隨時變更；日本水產品停止進口，只是回到一個月前的狀態；中日交流活動、藝人表演及電影一一取消，這些盡管是出於官方要求，但塑造成民間自發行為，政策收回的空間也較大。 現在中日處於「鬥而不破」的總體局面，看不出來有要斷裂雙方關係的意思。

中央社引述不具名的北京中日關係學者表示，至於如何收場應該不難，可能逐漸淡化，或者兩國間透過外交談判達成一些原則性協議，再根據自己的利益做出解釋，「都覺得沒有讓步，然後告訴民眾對方妥協了」。