中美海上軍事磋商 中方：反對以航行自由為名危害中國主權

川習會 後，中國海軍官方微信 公眾號22日發布，18日至20日，中美兩軍在美國夏威夷 舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。中國海軍表示，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

中國海軍微信公眾號發布，雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。

雙方以兩國元首重要共識為引領，在平等和尊重的基礎上，進行了坦誠、建設性交流，主要就當前中美海空安全形勢交換了意見，探討了兩軍海空相遇典型案例，評估了「中美海空相遇安全行為準則」年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2026年工作小組會議議題交換了意見。

中美兩軍上次舉行海上軍事安全磋商，是在今年4月2日至3日，雙方在上海舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會。中國海軍還提到，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，將繼續「依法依規回應一切危險挑釁行為」。

