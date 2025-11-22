「高市早苗車牌3777」上熱搜 中網民驚呼：藏盧溝橋事變密碼

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
網傳日本首相高市草苗座駕車牌號為「37-77」，引來中國網民不同解讀。（取材自看看新聞）
中日關係近日因中國對日本首相高市草苗相關爭議發言不滿而愈趨緊繃，有中國媒體今天報導稱，近期有人拍到，高市早苗座駕車牌號為「37-77」，恰巧與「盧溝橋事變」時間相吻合，引來部分中國媒體和網友熱議，相關報導今衝上微博熱搜第二。有網友猜測這疑是刻意使用關聯二戰相關符號，意在挑釁或宣示立場；有網友則稱這號碼看來是高市和她先生的生日組合，沒必要過度解讀。

據看看新聞Knews今天報導，近期有人拍到，高市早苗座駕車牌號為「37-77」，恰巧與「盧溝橋事變」時間（1937年7月7日）相吻合。報導並指「盧溝橋事變」是日本繼「九一八」事變對中國發動侵略戰爭的繼續和發展，也是中國全面抗擊日本侵略戰爭的起點。

報導還指出，當地時間11月21日晚，數百名日本民眾聚集在位於東京的首相官邸前，自發進行集會，要求日本首相高市早苗撤回相關錯誤言論。同日，中國駐日使館雙語發帖，直接甩出敵國條款：日本若有侵略動向，五常可直接動武，無需安理會授權。

「高市早苗車牌是3777」話題衝上微博熱搜後，不到1小時已有超過千萬閱讀量。在中國網路上出現的相關文章中，有發文指出，高市早苗不僅目前座駕的車牌是「37-77」，其曾經的私人轎車豐田JZA 70 Supra，車牌號也是37-77，「顯然是首相座駕沿用了其私人車牌號。作為日本右翼的代表，車牌號37-77，與日本全面侵華的盧溝橋事變爆發日如此吻合，我不相信這是巧合」。

有網民發文質疑，這坐實外界對其刻意關聯歷史、傳遞右翼傾向的質疑；且日本首相座駕通常會隱匿車牌保障安全，此次該關聯二戰相關爭議的車牌號碼被公開，被解讀為帶有明顯的挑釁或立場宣示意味。文中並稱，高市早苗曾對此回應指只是隨機選號，否認刻意關聯，但據了解仍難平爭議，不過此說法未獲證實。

留言評論網民大致分為兩派，一派是覺得這車牌號「不單純」：「主打一個師出有名」，「巧合，還是有意為之？」，「謹慎的日本人，生怕別人看不出來」，「這是上天安排的仇恨，她是躲不掉了」。另一派認為應就事論事不該穿鑿附會：「這車牌號據說是她和她丈夫的生日，與抗日無關」，「媒體還需要客觀」，「基本盤怎麼敏感成這樣」，「這個就有點誇張了，確實解讀過頭了」。

