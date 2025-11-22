「高市早苗車牌3777」上熱搜 中網民驚呼：藏盧溝橋事變密碼

網傳日本首相高市草苗座駕車牌號為「37-77」，引來中國網民不同解讀。（取材自看看新聞）

中日關係近日因中國對日本 首相高市草苗相關爭議發言不滿而愈趨緊繃，有中國媒體今天報導稱，近期有人拍到，高市早苗 座駕車牌號為「37-77」，恰巧與「盧溝橋事變」時間相吻合，引來部分中國媒體和網友熱議，相關報導今衝上微博 熱搜第二。有網友猜測這疑是刻意使用關聯二戰相關符號，意在挑釁或宣示立場；有網友則稱這號碼看來是高市和她先生的生日組合，沒必要過度解讀。

據看看新聞Knews今天報導，近期有人拍到，高市早苗座駕車牌號為「37-77」，恰巧與「盧溝橋事變」時間（1937年7月7日）相吻合。報導並指「盧溝橋事變」是日本繼「九一八」事變對中國發動侵略戰爭的繼續和發展，也是中國全面抗擊日本侵略戰爭的起點。

報導還指出，當地時間11月21日晚，數百名日本民眾聚集在位於東京的首相官邸前，自發進行集會，要求日本首相高市早苗撤回相關錯誤言論。同日，中國駐日使館雙語發帖，直接甩出敵國條款：日本若有侵略動向，五常可直接動武，無需安理會授權。

「高市早苗車牌是3777」話題衝上微博熱搜後，不到1小時已有超過千萬閱讀量。在中國網路上出現的相關文章中，有發文指出，高市早苗不僅目前座駕的車牌是「37-77」，其曾經的私人轎車豐田JZA 70 Supra，車牌號也是37-77，「顯然是首相座駕沿用了其私人車牌號。作為日本右翼的代表，車牌號37-77，與日本全面侵華的盧溝橋事變爆發日如此吻合，我不相信這是巧合」。

有網民發文質疑，這坐實外界對其刻意關聯歷史、傳遞右翼傾向的質疑；且日本首相座駕通常會隱匿車牌保障安全，此次該關聯二戰相關爭議的車牌號碼被公開，被解讀為帶有明顯的挑釁或立場宣示意味。文中並稱，高市早苗曾對此回應指只是隨機選號，否認刻意關聯，但據了解仍難平爭議，不過此說法未獲證實。

留言評論網民大致分為兩派，一派是覺得這車牌號「不單純」：「主打一個師出有名」，「巧合，還是有意為之？」，「謹慎的日本人，生怕別人看不出來」，「這是上天安排的仇恨，她是躲不掉了」。另一派認為應就事論事不該穿鑿附會：「這車牌號據說是她和她丈夫的生日，與抗日無關」，「媒體還需要客觀」，「基本盤怎麼敏感成這樣」，「這個就有點誇張了，確實解讀過頭了」。

