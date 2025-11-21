我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依法予以驅離。（影片截圖才自）
菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依法予以驅離。（影片截圖才自）

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，中國央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依法予以驅離。

中國央視新媒體「玉淵譚天」發布中方從軍機上拍攝的現場畫面。菲律賓飛機闖入中方天羅地網，中共軍機高空驅離。

今年菲律賓軍機多次闖入黃岩島空域，解放軍機進行攔截和驅離。5月初美菲聯合軍演期間，包括 B-1B轟炸機、F-16、F/A-18 等機型接近黃岩島，中共殲-16戰機從永興島起飛攔截，雙方在空中對峙。

菲律賓2架C-208和1架N-22型機，也曾於2月20日闖入南沙島礁附近空域，解放軍南部戰區全程掌握並喊話驅離。

早在 2月18日，菲律賓C-208巡邏機也曾闖入黃岩島領空，與解放軍直-9直升機險些發生近距離碰撞。

黃岩島（Scarborough Shoal）是南海爭議的焦點之一，自2012年中國掌握實際控制權以來，中國與菲律賓因主權、漁權與戰略位置持續對峙，雙方衝突頻繁。中國於9月10日宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」引發菲律賓強烈抗議。

解放軍 中共 共軍

上一則

傅聰：日本若膽敢武力介入台海 將行使聯合國憲章自衛權

下一則

中國各地瘋搶奶皮子糖葫蘆 內蒙人看懵了

延伸閱讀

華裔假冒菲律賓籍 前市長涉詐騙遭判終身監禁

華裔假冒菲律賓籍 前市長涉詐騙遭判終身監禁
美國會委員會建議台出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署

美國會委員會建議台出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署
芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星

芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星
1周內第2次 解放軍再次「聯合戰備警巡」24軍機出海擾台

1周內第2次 解放軍再次「聯合戰備警巡」24軍機出海擾台

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增