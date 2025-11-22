英媒：英首相施凱爾擬明年1月訪中 提升兩國經貿關係

英媒報導，英國首相施凱爾 將於明年1月底訪問中國，若成行，這將是英相時隔七年再次訪問中國。如何提升英中兩國經貿關係將是此行重點。目前中國外交部尚未表態，英國首相辦公室則表示，會按慣例制定任何出訪計畫。

據英國天空新聞頻道、泰晤士報、衛報等英媒報導，施凱爾計畫明年1月底或2月訪問中國，但行程仍未定案。

施凱爾上台後，多次強調要與中國建立務實、穩健關係。對於此訪，香港 南華早報報導稱，施凱爾領導的工黨正尋求外國投資，以兌現競選承諾，即升級基礎設施並發展英國經濟；經濟學人報導也提到，由於英國經濟持續疲軟，政府期望透過改善英中關係吸引資金。

保守黨和輿論指責施凱爾為了經貿利益淡化中國威脅。英媒報導提及，備受爭議的中國駐英「超級大使館」建案，也可能在下月獲得施凱爾的批准開建。

近幾年中英關係受香港反送中、美中貿易戰等因素影響持續波折。來自工黨的施凱爾去年7月上任英國首相後，於去年11月，在巴西的G20峰會 期間與中國國家主席習近平首次見面，當時施凱爾即表示要建立「強有力的英中關係」，並促成今年1月英國財政大臣訪中，舉辦英中經濟峰會，接著，英中正式氣候談判也恢復。