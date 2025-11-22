中美影響力競逐…升級非洲銅通道 李強出席坦尚鐵路開工

中國總理李強（左）20日和坦尚尼亞、尚比亞兩國領導人，一起出席坦尚鐵路活化工程開工儀式。（新華社）

中國總理李強 20日在非洲出席「坦尚鐵路」活化工程的開工儀式，他強調，坦尚鐵路是中非合作的標誌性工程，中國願協助推動坦尚鐵路繁榮帶建設；中美影響力的競逐延伸到非洲，中國投資近14億美元(約99.5億人民幣)升級這條運輸礦產要道，官媒稱這是中國「一帶一路 」的一項旗艦計畫，美國也在該地區支持一項重大鐵路計畫。

據了解，這條鐵路是北京20世紀援建，也是目前非洲銅礦運輸的重要通道。新華社報導，李強20日於尚比亞首都路沙卡，與尚比亞總統希奇萊馬、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席「坦尚鐵路活化項目開工儀式」。

李強表示，去年9月三方領導人在北京共同見證簽署「坦尚鐵路活化項目諒解備忘錄」，一年多來，三方有關部門和企業戮力同心，迎來正式開工。三方還發布「關於攜手打造坦尚鐵路繁榮帶的聯合聲明」；三方願發揮各自優勢，圍繞坦尚鐵路及其他走廊加強協作，促進非洲易。三方支持落實中國給予非洲建交國100%稅目產品零關稅舉措，擴大對中國和其他市場出口。

中國在坦尚尼亞和尚比亞扎根甚深；1970年代建造坦尚鐵路，連結內陸的尚比亞與坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam），讓尚比亞得以繞過少數白人統治的羅德西亞和南非，對外出口銅礦。

德國之聲報導，中國官媒稱，坦尚鐵路的活化是「一帶一路」的另一個旗艦計畫。工程建成後中國將獲得28年特許經營權。

南華早報報導，中國土木工程集團有限公司已同意先期投資坦尚鐵路11億美元，又追加投資2.38億美元，用於翻新這條鐵路。

中央社引述法國國際廣播電台報導，中國對尚比亞鐵路投資升級，正值美國及合作夥伴支持建設另一條面向西部的重要鐵路──安哥拉洛比托走廊之際。

安哥拉洛比托走廊連接尚比亞及非洲最大銅生產國剛果民主共和國，通往安哥拉大西洋沿岸的羅必多（Lobito）港，目的是分散中國對非洲重要礦產的高度掌控。去年9月，南部非洲開發銀行（DBSA）與美國國際開發金融公司（DFC）合作，承諾為安哥拉洛比托走廊鐵路計畫提供2億美元的資金。川普再次入主白宮 後，也流露出對非洲關鍵礦產資源的興趣。

中國是尚比亞最大債權國及礦業股東，同時也是非洲最大的貿易夥伴。中國正尋求利用非洲中國的自然資源，包括銅、黃金、鋰和稀土等；美國企業研究所數據顯示，過去20年，中國企業在尚比亞投資約60億美元，幾乎全集中在金屬產業。