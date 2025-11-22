我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

中美影響力競逐…升級非洲銅通道 李強出席坦尚鐵路開工

中國新聞組／北京22日電
中國總理李強（左）20日和坦尚尼亞、尚比亞兩國領導人，一起出席坦尚鐵路活化工程開工儀式。（新華社）
中國總理李強（左）20日和坦尚尼亞、尚比亞兩國領導人，一起出席坦尚鐵路活化工程開工儀式。（新華社）

中國總理李強20日在非洲出席「坦尚鐵路」活化工程的開工儀式，他強調，坦尚鐵路是中非合作的標誌性工程，中國願協助推動坦尚鐵路繁榮帶建設；中美影響力的競逐延伸到非洲，中國投資近14億美元(約99.5億人民幣)升級這條運輸礦產要道，官媒稱這是中國「一帶一路」的一項旗艦計畫，美國也在該地區支持一項重大鐵路計畫。

據了解，這條鐵路是北京20世紀援建，也是目前非洲銅礦運輸的重要通道。新華社報導，李強20日於尚比亞首都路沙卡，與尚比亞總統希奇萊馬、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席「坦尚鐵路活化項目開工儀式」。

李強表示，去年9月三方領導人在北京共同見證簽署「坦尚鐵路活化項目諒解備忘錄」，一年多來，三方有關部門和企業戮力同心，迎來正式開工。三方還發布「關於攜手打造坦尚鐵路繁榮帶的聯合聲明」；三方願發揮各自優勢，圍繞坦尚鐵路及其他走廊加強協作，促進非洲易。三方支持落實中國給予非洲建交國100%稅目產品零關稅舉措，擴大對中國和其他市場出口。

中國在坦尚尼亞和尚比亞扎根甚深；1970年代建造坦尚鐵路，連結內陸的尚比亞與坦尚尼亞的三蘭港（Dar es Salaam），讓尚比亞得以繞過少數白人統治的羅德西亞和南非，對外出口銅礦。

德國之聲報導，中國官媒稱，坦尚鐵路的活化是「一帶一路」的另一個旗艦計畫。工程建成後中國將獲得28年特許經營權。

南華早報報導，中國土木工程集團有限公司已同意先期投資坦尚鐵路11億美元，又追加投資2.38億美元，用於翻新這條鐵路。

中央社引述法國國際廣播電台報導，中國對尚比亞鐵路投資升級，正值美國及合作夥伴支持建設另一條面向西部的重要鐵路──安哥拉洛比托走廊之際。

安哥拉洛比托走廊連接尚比亞及非洲最大銅生產國剛果民主共和國，通往安哥拉大西洋沿岸的羅必多（Lobito）港，目的是分散中國對非洲重要礦產的高度掌控。去年9月，南部非洲開發銀行（DBSA）與美國國際開發金融公司（DFC）合作，承諾為安哥拉洛比托走廊鐵路計畫提供2億美元的資金。川普再次入主白宮後，也流露出對非洲關鍵礦產資源的興趣。

中國是尚比亞最大債權國及礦業股東，同時也是非洲最大的貿易夥伴。中國正尋求利用非洲中國的自然資源，包括銅、黃金、鋰和稀土等；美國企業研究所數據顯示，過去20年，中國企業在尚比亞投資約60億美元，幾乎全集中在金屬產業。

李強 一帶一路 白宮

上一則

新聞評論／英語力下降 繁簡體字之爭… 香港能「50年不變」？

下一則

中使館引聯國憲章暗示可對日動武 俄發布日1945投降畫面

延伸閱讀

冷眼集／中日恩怨風暴 台須拿捏輕重勿陷入

冷眼集／中日恩怨風暴 台須拿捏輕重勿陷入
白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權

白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權
日續爭取高市與李強在G20會面 北京仍拒絕：請自重

日續爭取高市與李強在G20會面 北京仍拒絕：請自重
李強出席峰會籲成員國團結：速設上合開發銀行

李強出席峰會籲成員國團結：速設上合開發銀行

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增