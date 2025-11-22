中使館引聯國憲章暗示可對日動武 俄發布日1945投降畫面

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
俄外交部發布二戰日本投降畫面警告日本，應該吸取歷史教訓。(取材自羊城晚報)
俄外交部發布二戰日本投降畫面警告日本，應該吸取歷史教訓。(取材自羊城晚報)

中國駐日本大使館21日發文引用聯合國憲章條文，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日實施軍事行動，無須安理會授權。不過發文後隨即遭日本網友洗版，強調相關條文早已過時，而且當初簽署聯合國憲章的創始國是中華民國，不是之後成立的中華人民共和國。另外，俄羅斯外交部21日發布二戰日本投降畫面警告日本，應該吸取歷史教訓。

中央社報導，中國持續文攻武嚇要求日相高市早苗收回「台灣有事」說法。中國駐日使館X平台(前身為推特Twitter)官方帳號21日分別以日文、中文發文稱，「聯合國憲章」專門設立敵國條款，規定德義日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

文章並附上聯合國憲章第53條、第77條以及第107條條文。不過這篇暗示中國大陸可以直接對日動武的文章，遭到來自日本、台灣、美國等多國網友洗版反駁。

有日本網友強調，這些是二戰後立即制定的過渡性條款，只允許在以前的敵國恢復侵略政策的情況下採取某些措施。然而，日本、德國和其他一些國家已加入聯合國，現在是享有主權平等的正式成員國。此外，1995年聯合國大會第50/52號決議明確指出，這些規定「已經過時」。因此，目前國際法實務和學術界的普遍共識是，敵國條款實際上已形同虛設，失去了效力。

在中文文章回覆區，也遭來自台灣、美國等多國網友洗版反駁。「中華民國是聯合國創始成員，跟外來的中共啥關係」、「在軍國化的不是你們嗎？真的遵守聯合國憲章，你們有在保障人權？」

另據CCTV國際時訊、魯中晨報報導，俄羅斯外交部21日發布1945年日本投降畫面並指出，如果東京希望避免重蹈覆轍，就應該吸取歷史教訓，依靠本國憲法中仍然有效的和平條款。俄羅斯外交部並強調，堅定支持中國捍衛主權和領土完整，日本正再次走向軍國主義，高市早苗在重蹈歷史覆轍，結局已注定。

