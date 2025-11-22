中日關係惡化 北京日料店11月預約數 年減8成

我的頻道

記者林宸誼、黃國樑／綜合報導
日中交流多項演出取消，其中包括原定12月在上海的公演日本偶像團體「SITUASION」。圖為該團的宣傳照。(取材自「SITUASION」X平台官方帳號)
當前中日關係因日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發北京當局不滿，面臨中方禁止水產進口等一連串反制行動後，影響正不斷擴大。北京部分日本料理店的預約有半數被取消，甚至還有日料店光在11月的預約數年減8成，老闆感歎這是開店十年來最大危機。另外，有多項原定在中國舉行的日藝人或體育選手交流活動取消。

日本共同社報導，在北京經營一家全預約制日料店的谷岡一幸表示，雖然預料到高市上台後日中關係會倒退，「但沒想到會惡化到這種程度」。他表示，11月起預約量下滑，11月中旬至12月上旬一半的預約被取消，共12組約50人。11月的預約數年減8成。

該飯店開業到今年已經十年，雖然成功度過了新冠疫情和暫停進口日本水產品等難關，但谷岡失落地表示，「這次危機最為嚴峻。資金已見底，有可能無法繼續經營。」

此外，日本水產品也還未進入中國市場。谷岡鬱悶地稱，「我們一直期待能供應日本魚類，但實在很遺憾。」他希望日中雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係。」

一家日本水產加工企業的駐華高層感歎：「中國政府基於政治原因時而放鬆時而收緊政策，商業活動難以持續。」2023年中方以福島第一核電站處理水排海為由暫停進口日本水產品之際，該公司在東南亞和歐美拓寬銷路，減低了對華依賴。

另外，原定11至12月在中國各地舉行的日本藝人或體育選手等參與的多項活動近日相繼宣布取消或延期。

報導稱，原計畫本月底在上海舉辦的前職棒選手五十嵐亮太等五人參與的棒球訓練活動及脫口秀因日中關係惡化已被延期。

在音樂類活動中，創作歌手「KOKIA」原定本月19日在北京舉行的演唱會以設備故障為由取消。關於前寶塚歌劇團花組的明星藝人高穎巴，以及偶像團體「SITUASION」原定12月在上海的公演，主辦單位也以考慮到安全或健康狀況為由宣布取消。

此外，共同社另一則報導中稱，日本沖繩縣教育委員會21日透露，縣內高中生等約20人原定29日對中國上海市的學校展開為期約兩週的研修活動已取消。中方18日透過委託單位聯絡稱無法進行接待。詳細理由不明。沖繩縣教委負責人稱，「可能受到了與中國關係惡化的影響」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 高市早苗 東南亞

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院

