旅日2熊貓明年返中 網吶喊「日本馬上要沒有大熊貓了」

中國新聞組／北京21日電
最後2隻旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將回國。（取材自北京日報／視覺中國圖）
中國與日本關係急凍，中國官媒20日報導，日本國內僅存的最後2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將在明年2月回中國，有學者稱若緊張局勢持續，中方可能不再租賃新的大熊貓。「日本馬上要沒有大熊貓了」話題因此衝上熱搜第一，大批中網民齊喊「不借熊貓給日本」，並呼籲提前要回2隻大貓熊。此前官媒曾稱中國反制日本的手段之一就包括大熊貓，中是否打出「大熊貓牌」反制引發關注。

據北京日報昨報導，目前，日本國內僅有2隻大熊貓，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」，而這2隻旅日大熊貓明年2月20日歸還中國後，日本就沒有大熊貓了。

報導並引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。

「日本馬上要沒有大熊貓了」話題因此衝上了微博熱搜，中國網民幾乎一面倒要求政府「不能再租借大熊貓給日本」，並憂心「曉曉」和「蕾蕾」在中日關係緊張下可能受虐，呼籲中國政府提前接牠們回家，並留言諷批：「日本不配有大熊貓」，「出借大熊貓是友好的表示，拿回來是一種姿態」，「先學會尊重，再來排隊」，「日本狗熊滿大街不想看送上門，要什麽熊貓」。

巧合的是，北京日報也在昨天發出題為「高市早苗求錘得錘，中國還有哪些反制手段？」的報導，引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，手段之一就包括了大熊貓。

陳洋表示，日本國內僅有2隻大熊貓，日本媒體多次報導，明年2月起日本可能面臨全國無中國大熊貓的情況。他認為，大熊貓在日本社會具有特殊地位，日本民眾對「香香」回中國時的強烈情感就能說明這一點，「如果中方在明年起不再租借新大熊貓，將對日本民間社會造成強烈衝擊，並切斷重要的民間情感紐帶」。

央視曾報導指出，大熊貓在日本的人氣經久不衰，也帶動了相關領域經濟的蓬勃發展。有日本學者推算，從此前的大熊貓「香香」出生到回國，不到6年的時間裡產生的經濟效益超過600億日元。而2021年出生在上野動物園的雙胞胎熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，每年產生的經濟收益也超過300億日元。與此同時，有愈來愈多的日本民眾因為喜愛大熊貓前往中國，赴華旅遊的熱度也在持續升溫。

