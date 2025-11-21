日續爭取高市與李強在G20會面 北京仍拒絕：請自重

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中國外交部發言人毛寧。（美聯社資料照）
中國外交部發言人毛寧。（美聯社資料照）

中日情勢升級，本周末日本首相高市早苗與中國國務院總理李強都將出席在南非舉行的G20峰會，儘管中方已表明沒有會見高市的安排，但日本方面仍在爭取兩人會面。對此，中國外交部發言人毛寧20日重申李強不會見高市，並要求日方「自重」。

中日經過18日的司局級磋商，未能解決分歧。日本政府相關人士透露，日方仍持續爭取高市與李強在本周南非G20峰會期間，進行短暫、非正式會談，也強調對和中方對話接觸持開放態度。

針對高市與李強是否可能在G20進行「接觸」，毛寧20日下午在外交部例行記者會重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

此外，中日對立影響範圍擴及中日韓三方交流合作。路透報導，韓國文化部收到中方通知，將推遲原定本月舉行的中日韓三方文化部長會議。

毛寧對此表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，「導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

針對日本拒絕撤回高市在國會答辯時有關「台灣有事」的發言，並強調日本政府既有立場未改變，毛寧質問日方，「不知道日方所稱日本政府的既有立場究竟是什麼？」她強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。

毛寧稱，80年前，包括台灣同胞在內的中國軍民浴血奮戰，打敗日本侵略者，取得了抗日戰爭的偉大勝利，台灣回歸祖國懷抱。她接著稱，「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本投降書」等一系列條約文書，都明確了中國對台灣的主權。台灣光復是二戰勝利成果，是戰後國際秩序的重要組成部分。

毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」與台灣問題相關聯，不能說一套做一套。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，「僅憑一句立場未變，解決不了中方關切」。她重申，日方應當認真對待中方的嚴肅要求，「收回錯誤言論」，切實把對華承諾體現在實際行動上。

另外，中媒觀察者網於20日在海內外多個平台發起全球聯署，呼籲世界各國所有反對軍國主義、珍視二戰勝利成果的人們，一起要求高市早苗糾正錯誤，撤回其危險言論，並公開道歉。

中媒觀察者網發起抗議高市言論的聯署。(取材自觀察者網)
中媒觀察者網發起抗議高市言論的聯署。(取材自觀察者網)

