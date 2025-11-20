中日緊張影響赴日觀光？上海業者透露：消費者想改去「這3國」

我的頻道

記者謝守真／上海即時報導
日本首相高市早苗「台灣有事說」引起北京強烈不滿，近日接連發布赴日旅遊安全提醒、中國多家航空公司宣布日本航線免費退改。有上海旅遊業者稱，取消情況隨時間增加，顯示官方抵制赴日旅遊造成即時衝擊。圖為上海浦東國際機場第二航廈。（記者謝守真／攝影）

日本首相高市早苗「台灣有事說」引起北京強烈不滿，近日接連發布赴日旅遊安全提醒、中國多家航空公司宣布日本航線免費退改後，外媒報導日本1間旅行社因此失去今年剩餘行程的8成訂單。有上海旅遊業者表示，散客雖可依航空公司政策退改，但多數自由行旅客當地飯店費用已付，無法全額退款。他稱，取消情況已隨時間增加，顯示中國官方抵制赴日旅遊造成即時衝擊。

有上海旅行業者向本報系記者表示，目前散客可依航空公司政策退改，但多數自由行旅客飯店已付清，只能自行決定是否如期出行。團客方面確有退訂情況且隨時間逐漸增加。部分旅客開始詢問如南韓、泰國、越南等地的旅遊行程。

他指，若政策升至「不予赴日簽註」等措施，旅行社須依規全額退費，「這屬於國家政策，而非旅行社或旅客決定」。而團客操作與散客不同，旅行社通常先與日本地接社簽訂合約並支付訂金，正式付清尾款通常在出團前，因此政策變動會影響結算與退款流程。

日本首相高市早苗「台灣有事說」引起北京強烈不滿，近日接連發布赴日旅遊安全提醒。（歐新社）

該業者就自身經驗觀察，在中國市場，選擇跟團多為60、70歲長者，因語言與行程操作較不便利；20、30歲年輕旅客多採自由行。他說，旅行社飯店安排多以大多數客群能接受為主，包含餐食與行程節奏，部分高端或特殊行程雖有推出，但「不好成團」。被問及取消團增加是否與族群結構有關，他認為，自家團客本就以長輩為主，取消或也可能多集中在此族群，目前業界多在觀察政策動向，會跟著官方的發布來走。

該業者直言，中國官方公布的旅遊資訊「有真有假」，因地區不同說法亦有差異，未必反映實際情況。多年經驗顯示，中國官方不一定禁止民眾前往某地，但會透過安全提醒，引導民眾認為「不安全」，降低出行意願。他提到，過去緬甸、泰國也曾引發討論，但實際帶團前往泰國時，「一點危險都沒有感覺到」，但在中國內部媒體呈現較為強烈。他認為，這其中也涉及經濟考量，包括希望降低境外旅遊支出，避免內需外流。

此前，日本共同社指，中國大型國有旅行社北京總部表示，16日起暫停辦理赴日團體及自由行業務，且停止代辦日本簽證，原因為「當前兩國局勢」。路透引述位於東京、主要接待中國團客的旅行社「東日本國際旅行社」（East Japan International Travel Service）指，其今年剩餘行程的訂單便流失了8成。

日本野村總合研究所估算，中國抵制赴日旅遊恐令日本經濟損失日幣1.79兆圓，實質GDP下滑0.29%。目前已有超過10家中國航空公司宣布，12月31日前日本航線可退票。有航空分析師估測，目前約50萬張機票已取消。

