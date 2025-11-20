我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

最後2隻將回中國 「日本馬上要沒有大熊貓了」衝熱搜

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
最後2隻旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將回國。（取材自北京日報／視覺中國圖）
最後2隻旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將回國。（取材自北京日報／視覺中國圖）

中國與日本關係急凍，今天再傳出，日本國內僅存的最後2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將在明年2月回到中國，「日本馬上要沒有大熊貓了」話題今天衝上微博熱搜，引來大批中國網友留言，擔憂在中日關係不斷惡化下，「曉曉」和「蕾蕾」可能受到不好的待遇，要求中國提前接牠們返國，並呼籲官方不要再向日本租賃新的大熊貓。

據北京日報今天報導，目前，日本國內僅有2隻大熊貓，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」，而這2隻旅日大熊貓明年2月20日歸還中國後，日本就沒有大熊貓了。

報導並引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。

今年6月，在外交部新聞發布會上，朝日電視台記者曾透露，明年2月東京上野動物園的兩隻大熊貓將回到中國，到那時日本全國將沒有大熊貓。

「日本馬上要沒有大熊貓了」話題在微博引來大批網友留言，指在目前中日關係緊張下，中國政府應提前接「曉曉」和「蕾蕾」回國，以免牠們在日本受到不當的對待：「趕緊回來別待日本」，「只希望接下來對他們好點」，「我就擔心那兩隻大熊貓，按目前這緊張局勢，能不能今年就把它倆接回來啊」，「所有中日友好的行動都應該馬上結束」，「日本不配有大熊貓」，「出借大熊貓是友好的表示，拿回來是一種姿態」，「蕾蕾曉曉快回來吧 ，回到祖國的懷抱，家裡最安全」，「先學會尊重，再來排隊」，「日本狗熊滿大街不想看送上門，要什麽熊貓」。

央視曾報導指出，大熊貓在日本的人氣經久不衰，也帶動了相關領域經濟的蓬勃發展。有日本學者推算，從此前的大熊貓「香香」出生到回國，不到6年的時間裡產生的經濟效益超過600億日元。而2021年出生在上野動物園的雙胞胎熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，每年產生的經濟收益也超過300億日元。與此同時，有愈來愈多的日本民眾因為喜愛大熊貓前往中國，赴華旅遊的熱度也在持續升溫。

日本 微博

上一則

中日關係緊張 中國海警1天2度闖金門海域測試海巡隊反應

下一則

就業壓力更大 中國明年大學畢業生預計達1270萬人創新高

延伸閱讀

高市若不撤回「台灣有事」...中官媒稱「工具箱」豐富 言行將付出代價

高市若不撤回「台灣有事」...中官媒稱「工具箱」豐富 言行將付出代價
為「台灣有事」發言派員訪中挨批失敗 日外相指「定期會晤」

為「台灣有事」發言派員訪中挨批失敗 日外相指「定期會晤」
分析：留日華生 最壞情況暴跌7成

分析：留日華生 最壞情況暴跌7成
美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國

美駐日大使嗆中又來禁水產這招 日業者不擔心：早決定不再依賴中國

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據