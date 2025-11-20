最後2隻將回中國 「日本馬上要沒有大熊貓了」衝熱搜

最後2隻旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將回國。（取材自北京日報／視覺中國圖）

中國與日本 關係急凍，今天再傳出，日本國內僅存的最後2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」即將在明年2月回到中國，「日本馬上要沒有大熊貓了」話題今天衝上微博 熱搜，引來大批中國網友留言，擔憂在中日關係不斷惡化下，「曉曉」和「蕾蕾」可能受到不好的待遇，要求中國提前接牠們返國，並呼籲官方不要再向日本租賃新的大熊貓。

據北京日報今天報導，目前，日本國內僅有2隻大熊貓，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」，而這2隻旅日大熊貓明年2月20日歸還中國後，日本就沒有大熊貓了。

報導並引述遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。

今年6月，在外交部新聞發布會上，朝日電視台記者曾透露，明年2月東京上野動物園的兩隻大熊貓將回到中國，到那時日本全國將沒有大熊貓。

「日本馬上要沒有大熊貓了」話題在微博引來大批網友留言，指在目前中日關係緊張下，中國政府應提前接「曉曉」和「蕾蕾」回國，以免牠們在日本受到不當的對待：「趕緊回來別待日本」，「只希望接下來對他們好點」，「我就擔心那兩隻大熊貓，按目前這緊張局勢，能不能今年就把它倆接回來啊」，「所有中日友好的行動都應該馬上結束」，「日本不配有大熊貓」，「出借大熊貓是友好的表示，拿回來是一種姿態」，「蕾蕾曉曉快回來吧 ，回到祖國的懷抱，家裡最安全」，「先學會尊重，再來排隊」，「日本狗熊滿大街不想看送上門，要什麽熊貓」。

央視曾報導指出，大熊貓在日本的人氣經久不衰，也帶動了相關領域經濟的蓬勃發展。有日本學者推算，從此前的大熊貓「香香」出生到回國，不到6年的時間裡產生的經濟效益超過600億日元。而2021年出生在上野動物園的雙胞胎熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，每年產生的經濟收益也超過300億日元。與此同時，有愈來愈多的日本民眾因為喜愛大熊貓前往中國，赴華旅遊的熱度也在持續升溫。