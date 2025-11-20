李強出席峰會籲成員國團結：速設上合開發銀行

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
當地時間11月17日下午，中國國務院總理李強在莫斯科會見俄羅斯總理米舒斯京。（新華社）
中國國務院總理李強18日在莫斯科舉行的上合組織首腦峰會上喊話指，中方願與各成員國通力協作，盡快建成上合組織開發銀行，並推動國際社會一道堅持多邊主義。

上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第24次會議18日在莫斯科舉行，根據會後發布的聯合公報，與會各方支持在上合組織框架內加速建立專案融資保障機制。為落實成立上合組織開發銀行的決議，各相關成員國將就該金融機構運作等一系列問題加快「專家層面諮詢」。

上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫表示，為上合組織成員國提供富有吸引力的條件、制度和優惠待遇，落實有關各方關於成立上合組織開發銀行的決議，引入商業銀行參與上合組織金融合作，將有助於取得更顯著的務實成果。

中國十多年前就提出創建上合組織開發銀行，在今年9月上合組織天津峰會期間，各成員國終於就成立該機構達成共識。上合開發銀行重點為能源和交通基礎設施等大型經濟合作項目提供融資，分析認為，該機構的設立將展示北京日漸提升的影響力。

李強在莫斯科期間，除與俄國總統普亭會晤，也於18日下午會見了蒙古總理贊登沙特爾。李強表示，願同蒙方進一步擴大貿易規模，加強礦產能源、基礎建設、互聯互通等傳統領域合作，並共同推動環阿爾泰山次區域國際合作。所謂「環阿爾泰山次區域」包含阿爾泰山脈周邊中、俄、哈、蒙四國六方的交界地區，具有豐沛的旅遊與礦產資源，也是中國「一帶一路」重要合作區，中國近年積極在該處推動區域經濟合作。

李強 國務院 一帶一路

