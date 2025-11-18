我的頻道

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？中方「小事化大」有2盤算

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）

日本首相高市早苗日前拋「台灣有事」可能構成存亡危機事態，能出動自衛隊行動，發言引發中國不滿而動作頻頻，兩國關係急劇惡化。對此，美國智庫哈德遜研究所研究員米德（Walter Russell Mead）17日在華爾街日報發表專欄文章，以「中國為何要對日本挑起爭端」為題指出，北京之所以「小事化大」，可能的動機是趁高市尚未完全站穩腳步時，及早削弱她的政權勢力。

這篇文章提到，事實上，在高市之前並沒有日本領袖在這項議題上如此清楚表態，米德認為，北京有所反應可以預期。但日本對台灣的立場基本上並未改變，北京大可以形式上表達抗議，待幾周後降溫，不必演變成危機。

所以為什麼北京選擇把一場小紛爭放大成重大對抗？

米德認為，有2點可能因素值得注意。一來北京慣用施壓與恫嚇手段，無論面對國內反對者或不配合的外國政府，第一反應往往是威脅與強迫；若能奏效最好，不行再改走較溫和路線。

其次，北京希望在高市鞏固政權之前削弱她。高市作為鷹派前首相安倍晉三的門生，組閣前遭偏和平主義的公明黨拒絕，最終與更偏鷹派的日本維新會組成聯合政府。

米德提到，中國擔心，高市若不受掣肘，會進一步強化日本的軍事態勢。日媒先前報導，高市政權可能正考慮鬆綁非核3原則。考量中國正在進行史上最快速核武擴張，理當希望鄰國保持弱小且不具核武。

因此北京希望抓住機會、放大高市發言，引發日本國內的反對勢力行動。

許多日企依賴中國工廠供應關鍵零件，更多企業依賴對中國的出口市場。自民黨內也有不少重量級人士與這些中企關係密切，黨內一些議員代表的選區或是中企集中投資，或是高度依賴陸客觀光。

中國若施加有針對性的經濟壓力，或許能讓自民黨內大老對高市施加更強烈的內部提醒。

日本 高市早苗 華爾街

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

