中媒：高市早苗上台不到1個月 已得罪中俄韓朝4國

記者陳湘瑾／即時報導
有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上大陸微博熱搜，陸媒欲藉由日本近期與鄰國互動的事件，凸顯高市早苗除了在「台灣有事論」上引發與大陸的爭端，也惹惱周邊國家。（美聯社）

日本首相高市早苗10月21日正式就任，迄今還不滿一個月。有關「高市早苗同時得罪四國」的話題今日登上微博熱搜，陸媒欲藉由日本近期與鄰國互動的事件，凸顯高市早苗除了在「台灣有事論」上引發與大陸的爭端，也惹惱周邊國家。環球網稱，高市早苗的挑釁言論製造了近年來日本外交罕見的被動局面，同時遭到中、俄、朝（北韓）、韓四國集體批評。

在涉台問題上，環球網稱，高市早苗公然將「台灣有事」與日本「存亡危機事態」綁定，暗示自衛隊可武力介入，中方多部門接連嚴正交涉，解放軍官方帳號更是發佈日文警告「必遭迎頭痛擊」。

新民晚報引述多家媒體報導，南韓方面，南韓國會議長禹元植日前對日方近期在韓日歷史、領土（竹島，日本稱「獨島」）等問題上的言行表示擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任的態度。他並稱日方近期加速推進修憲將把日本轉變成「能夠發動戰爭的國家」，這是動搖東亞和平秩序根基的行為，韓國和周邊國家都絕對無法容忍。

俄羅斯方面，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古13日對俄新社表示，高市早苗奉行歷史修正主義政策，日方發表大量反俄言論，與其聲稱對俄關係正常化意圖互相矛盾。並稱日本新政府正竭力討好美國，不惜犧牲本國利益。亞太地區某些國家不能被稱為美國盟友，因為同盟關係意味平等互動，而他們現在只是附庸關係。

北韓方面，11月12日，朝鮮社會科學院舉行「歷數千年宿敵日本罪狀」的歷史學部門討論會。朝鮮社會科學院研究員曹希勝、趙明哲，朝鮮中央歷史博物館副館長金英姬、金日成綜合大學所長尹新穎分別發表論文，揭批「日寇反人道犯罪行徑」。論文作者們論證，「日寇給朝鮮人民造成不可估量的痛苦與不幸，並通過對國家權力代表的侵害，犯下了殘暴地蹂躪朝鮮主權的大型犯罪」。

新民晚報文中強調，上述論文作者們最後強調，「不管歲月流逝、世代交替千百遍，千年宿敵日寇給朝鮮人民帶來的歷史瘡疤永遠不會愈合，一定要千百倍地討還這筆血債。」

環球網引述分析人士，高市早苗的一系列挑釁性激進言論引發的連環反噬已充分證明，違背歷史正義、挑釁地區和平、忽視民眾訴求的政策注定難以持續。日方必須正視內外理性聲音，摒棄激進路線，重回和平發展軌道。否則，搬起石頭砸自己的腳，日本將面臨更嚴重的信譽危機與發展困境。

