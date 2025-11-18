我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

記者陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日相高市早苗日前在國會表態「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引發北京不滿。(美聯社)
日相高市早苗日前在國會表態「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引發北京不滿。(美聯社)

中國和日本的緊張自7日以來持續升高，日本17日派外務省亞洲大洋局局長(即司長級)金井正彰訪問中國，18日可望與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。對日方有意安排首相高市早苗與中國國務院總理李強在本周末「南非G20峰會」期間會面，中國外交部明確表示「沒有這個安排」。

「日本電視台」17日引述外務省某幹部報導，高市發言引發的問題在一、兩周內都無法平息，目前局面很艱困、難以處理，擔憂中日緊張將長期化。

該省另一位幹部說，若能讓兩國外交部的司長級官員進行對話，中方也會有意願和日方溝通。

日相高市早苗7日在國會表態「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引發北京不滿。北京外交部17日再度要求高市「收回錯誤言行」。

日官房長官：台議題立場沒變

日本內閣官房長官木原稔17日指稱，中方至今的舉措，不符合中日兩國領袖此前確認的雙邊關係大方向。木原稔表示，日本政府在台灣議題上的立場沒有改變，與1972年「中日聯合聲明」一致。

北京外交部發言人毛寧17日對此回應，中方敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，「停止越線玩火，收回錯誤言行」，切實把對華承諾體現在實際行動上。

毛寧細數中日「四個政治文件」對台灣問題的明確規定，指這是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持、恪守日本政府在台灣問題上的承諾。

為緩和中日局勢，日本派出金井正彰啟程訪中，預計18與劉勁松等人會談。產經新聞報導，金井今天和中方會面時，將明言高市7日的發言，並未改變台海和平穩定很重要等日方及日本政府一貫的立場，與1972年中日聯合聲明中，「日本政府承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府」的立場一致。

高市與李強 將赴G20南非峰會

日本媒體報導稱，高市與李強都將出席22至23日的20國集團(G20)南非峰會，外界關注高市是否有機會與李強會面。毛寧17日明確表示兩人不會見面，「李強總理沒有會見日方領導人的安排」。

共同社稱，日中兩國政府最初計畫在南非舉行兩國領導人會晤，此前高市與中國國家主席習近平已在10月31日在南韓會晤。由於日本將主辦今年度第10次中日韓領導人會議，報導稱，日本非常重視與李強的溝通。

受中日關係緊繃波及，原訂的「日中共同輿論調查」民調、12月下旬舉辦的「東京—北京論壇」都在中方要求下延後發布或延期舉行。毛寧稱「相關責任完全在於日方領導人的錯誤言論」。

毛寧說，近日高市早苗發表涉台挑釁言論，嚴重破壞中日關係政治基礎，惡化兩國民意氛圍，此前中日聯合輿論調查結果的環境和條件已經發生重大變化，需重新考慮相關結果的現實性和發布時機。至於匯聚日中兩國政治、經濟和學術人士的「北京—東京論壇」延期，是主辦單位協商後所做的決定。

中日情勢持續升高，儘管雙方官員18日將在北京會談，但對於日方有意安排首相高市早苗...
中日情勢持續升高，儘管雙方官員18日將在北京會談，但對於日方有意安排首相高市早苗與中國國務院總理李強(圖)在本周末「南非G20峰會」期間會面，北京外交部明確表示未有這項安排。(新華社)

日本 李強 南非

上一則

高市言論還在燒 解放軍空軍發視頻「槍上膛 劍出鞘」

下一則

官方勸退／中旅遊業者停售遊日團 南韓取而代之變最熱門

延伸閱讀

「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱

「台灣有事論」踩中了北京4紅線 分析：對習近平近乎羞辱
胡錫進：日本國力不支 高市早苗最終註定「軟下來」

胡錫進：日本國力不支 高市早苗最終註定「軟下來」
本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排
反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費