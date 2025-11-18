我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

高市言論還在燒 解放軍空軍發視頻「槍上膛 劍出鞘」

中國新聞組／北京18日電

對於高市早苗的言論，中國展現「痛擊」宣言。圖為相關漫畫。（取材自「鈞正平工作室」微信公號）
日本首相高市早苗涉台言論加深中日兩國關係緊張。解放軍中部空軍17日發布視頻，稱「槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」，人民日報在三版「鐘聲」欄目刊文，指出有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的風險，並稱中國人民須做好準備，堅決捍衛和平與正義。



人民日報「鐘聲」文章指出，高市早苗拋出涉台謬論，無異於為軍國主義招魂，其「台灣有事」言論是對歷史正義的公然挑釁，這種干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關係的政治基礎，嚴重挑戰二戰後國際秩序。

人民日報表示，日本領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的危險企圖。並在文末強調，「在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出觸動各方神經的危險言論，這不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁。包括中國人民在內的世界各國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義！」

中國官方立場強硬，具新華社背景的公眾號「牛彈琴」則表示，中國的強烈憤怒還在繼續，而事情的發展源於日本有「三個沒想到」。

「牛彈琴」分析，日本第一個沒想到的就是，高市會這樣搞事。高市直接暗示武力介入台海，這是日本首相前所未有的表態，嚴重侵犯了中國的紅線和底線，也引發日本國內政治家的嚴厲批評。

第二個沒想到，是全世界不贊成。美國福克斯主持人日前詢問川普的意見，並以中國外交官的批評貼文說：「這樣的（中國）人不能算是我們的朋友，對吧？」然而川普卻說：「很多盟國也稱不上是朋友。在貿易上，他們從我們這裡獲利比中國更多。」還強調：「我與中國的關係很好。」甚至連台灣中國國民黨前主席洪秀柱都說：「台海的事，關你日本人什麼事？」

第三個沒想到，是中國憤怒這麼強烈。除了兩次前所未有的「奉示」抗議，提醒避免赴日本旅遊，中國軍方也明確警告，如果日本介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。

分析稱，毫無疑問，因為高市的挑釁言論，中日關係正陷入一場重大危機之中。並強調，「我們堅持用道理與朋友對話，但也只能以劍鋒回應豺狼的咆哮；我們渴望和平，但從不畏懼為守護和平而勇敢亮劍」。

中部空軍發布影片，稱「來吧，槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」。（視頻截圖）
日本 高市早苗 川普

環時「4理由」勸民眾謹慎赴日：對方敵意恐轉社會騷擾

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

