德財長訪中談稀土 何立峰：雙方達成重要共識

德國副總理克林拜爾（左）與中國國務院副總理何立峰主持高級別財金對話。（新華社）

德國 副總理兼財長克林拜爾17日在北京與中國國務院副總理何立峰舉行第四次中德高級別財金對話，克林拜爾在行前就表示，中國稀土出口政策是此訪重要主題，他在財金對話上表示，雙方須就關鍵原材料的供應，以及產能過剩的削減等問題進行對話；何立峰則說，雙方達成「重要共識」，堅信貿易衝突可通過對話和協商得到解決。

財政部17日發布會後聯合聲明，雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放，承諾將維護國際及多邊合作，反對單邊主義和貿易保護主義。聲明稱，雙方在對話中達成27個共識，涵蓋貿易、國際組織合作、雙向投資、綠色金融、保險、大宗商品交易、融資、金融基礎設施等。

雙方並歡迎，進一步提高中德資本市場互聯互通。中方歡迎符合條件的德國機構在中發行熊貓債，保障中德銀行參與各自大宗商品市場、同意進一步深化離岸人民幣市場合作等。

此訪讓克林拜爾成為新一屆德國政府中，首位訪問中國的部長級官員。

綜合德新社、德國之聲報導，在德中財金對話中，克林拜爾呼籲中國，為德國企業提供更公平透明的管道進入中國市場，並保障供應鏈的暢通。他談到，雙方需要在可靠的框架條件下，實現包括金融市場在內的市場互通。

克林拜爾還說，可靠性包括關鍵原材料的供應，以及產能過剩的削減，雙方需要就此問題進行對話。

在前期國際貿易受中美貿易戰 影響，美方貿易戰損害德國出口，中方的稀土管制則衝擊歐洲汽車業的背景下，克林拜爾強調公平競爭至關重要，過去幾十年間中德貿易關係密切等。

據德媒訊息，何立峰在會後表示，雙方的對話取得圓滿成功，達成「重要共識」，中國歡迎德國企業在陸投資，堅信貿易衝突可以通過對話和協商得到解決，將致力營造公平、公正和非歧視的營商環境。

克林拜爾還提到烏克蘭戰爭是全球經濟發展的不穩定因素之一，認為中國可以發揮關鍵作用；不過，何立峰並未直接提到俄烏戰爭。他呼籲德國能夠利用其在歐盟 的影響力，改善中國與歐盟成員國之間的關係。

觀察者網引述彭博報導，盡管德國政府警示「對華依賴」，但商界領袖卻並不理會。有智庫稱，2023年至2024年期間，德國企業對華投資額增長了13億歐元，達到57億歐元(約66億美元)。