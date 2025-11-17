加碼施壓日本 中國今起黃海南部展開8天實彈射擊

我的頻道

記者林則宏／即時報導
中國宣布11月18日至25日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行實彈射擊。此為示意圖，為解放軍益陽艦、西安艦等艘艦艇今年9月展開對海突擊演練資料照。（取材自人民海軍微信公眾號）
中國宣布11月18日至25日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行實彈射擊。此為示意圖，為解放軍益陽艦、西安艦等艘艦艇今年9月展開對海突擊演練資料照。（取材自人民海軍微信公眾號）

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰預計今日與中國外交部亞洲司長劉勁松就近期中日關係舉行會談，中國海事局則於前一日傍晚發布航行警告，11月18日至25日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

中國海事局本月15日曾發布航行警告，11月17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。外界多將這次實彈射擊視為是北京對日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」談話的反制作為之一。

根據中國海事局公布的實彈射擊區域座標，今日起新增的實彈射擊海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域，距離日本最近的離島約870公里，距離日本九州本島約900到1,000公里。

17日至19日的實彈射擊海域大約在江蘇連雲港外海東南方約120至130公里處，距離日本最近的島嶼約800公里，距離日本九州本島約900公里。

日本共同社報導，16日上午10點15分左右起，曾有四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海，上午11點45分前後起陸續駛出，進入領海外側的毗連區。這是中國公務船繼10月15日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第28天。

日本 高市早苗 釣魚

中駐美大使謝鋒籲美珍惜兩國穩定勢頭 避免製造新干擾

