本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

大陸中心／即時報導
中國外交部發言人毛寧表示，國務院總理李強沒有在G20會見日方領導的安排。圖為毛寧早前資料照。（美聯社）
中日關係緊張之際，將於21、22日在南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，中國國務院總理李強是否會與日本首相高市早苗舉行會談以緩和雙邊關係？對此，中國外交部發言人毛寧在17下午舉行的例行記者會上回答媒體提問時說，「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

據央視新聞報導，在今日記者會上針對媒體相關提問，毛寧還表示，對於高市早苗的「涉台錯誤言論」，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。

毛寧強調，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。她說，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

對於日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日啟程訪問中國一事，毛寧表示，「如果有消息我們會及時發布。我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」

毛寧並指出，一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。

