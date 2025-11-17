反制菲美日演習 中轟炸機編隊巡航南海 環時：打擊力更強

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中國解放軍南部戰區14日組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航。圖為今年9月長春航空展，轟6雙機編隊飛過活動現場。（中新社）
中國解放軍南部戰區14日組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航。圖為今年9月長春航空展，轟6雙機編隊飛過活動現場。（中新社）

中國解放軍南部戰區發言人田軍里16日表示，14日解放軍南部戰區組織「轟炸機編隊」於南海進行例行巡航，以此反制菲美日的聯合巡航。中國軍事專家解讀，與殲擊機相比，轟炸機編隊體現了更強大的打擊能力，這表明中國維護領土主權的意志與能力。

根據菲律賓軍方消息，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部及日本海上自衛隊，14至15日在南海舉行「多邊海上合作活動」（MMCA）演習，是今年第八次MMCA，也是演習自去年啟動以來的第13次。

田軍里披露，解放軍南部戰區同樣在14日組織轟炸機編隊於南海進行例行巡航。他指出，菲律賓頻繁拉攏「域外勢力」組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定，正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。他並稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。

中國官媒環球網指出，這是南部戰區在應對菲律賓拉攏域外勢力組織聯合巡航中，首次組織轟炸機編隊。報導指，相較而言，殲擊機的載重能力有限，對海打擊能力受到一定制約，轟炸機編隊的出動可展現出更強大的打擊能力，即便對手擁有大型水面艦艇，也將成為被打擊目標，且難以逃脫飽和攻擊。

中國軍事專家宋忠平分析，目前解放軍轟炸機編隊主要由轟6系列組成，包括轟6K、轟6N和轟6J構成，其中轟6K以對海打擊為主要任務，主要針對大型水面慢速移動目標。他認為此舉旨在警告對方水面艦艇，勿對中方領土主權實施挑釁。

宋忠平表示，得益於解放軍軍事能力的不斷增強以及武器裝備性能的持續提升，解放軍在南海的戰役、戰術手段日益多樣化。「組織轟炸機編隊不過是解放軍多樣化打擊手段中的一種，是一次日常演練行動。」

宋忠平進一步分析稱，解放軍目前擁有三個航母戰鬥群，它們具備奪取戰場制空權的能力。因此，此次解放軍公布組織轟炸機編隊也是一次演練活動，目的是配合未來航母戰鬥編隊，開展轟炸機編隊的獨立編組工作。「航母戰鬥群與轟炸機編隊協同作戰、聯合作戰，打擊能力顯著增強，打擊區域越來越遠，這使得中國聯合打擊手段更加豐富，維護南海主權安全的能力更強。」

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸表示，事實上，解放軍海、空力量開展戰備巡航已屬常態化，無論外部環境、海上天氣狀況如何變化，都不影響中方維權決心意志和能力。

