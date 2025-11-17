曲線諷刺…美駐日大使發文 感謝中方「加深日美同盟」

美國駐日大使葛拉斯。（美聯社）

日中緊張局勢升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國。他15日在社群平台X上傳一張聖誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。

綜合媒體報導，日本 首相高市早苗 近日在國會表達「台灣有事」可能會成為對日本的威脅，引發中國不滿。中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群揚言「斬首」高市，引發國際譁然。

中國外交部副部長孫衛東13日深夜召見日本駐中國大使金杉憲治提出抗議，日本外務省次官船越健裕隔日也召見中國駐日大使吳江浩，就薛劍的發言提出嚴正抗議，要求中方適當處理。隨後，中國外交部與駐日大使館發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係急速降溫。

在緊張局勢升溫之際，葛拉斯發文以日文與英文寫道，「彷彿提前迎來了聖誕節 。謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了，衷心感謝」。葛拉斯這番帶有幽默與諷刺意味的貼文，在日本社群引發熱烈討論。

「中日體育」報導，對於葛拉斯這則貼文，部分網友表示讚賞，稱「感謝您展現的幽默與從容」、「佩服葛拉斯大使的品味」、「這是相當高明的諷刺啊」；但也有網友說，「雖然是開玩笑，但對象是中國，恐怕有些危險」。

此次「台灣有事」風波中，葛拉斯多次發言。他先是批評薛劍「暴露本性」，還說「中國口口聲聲說要當好鄰居，結果言行不符」，接著又反駁中國環球時報前總編輯胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆」，批評對方「搞不清楚狀況」，「無法分辨外交與挑釁」。

格拉斯16日繼續透過社群強調，「我們始終秉持共同信念履行使命，如同G7的夥伴關係一樣，美日同盟會堅定維護台海的和平穩定，這是自由開放的印太地區重要組成。強烈反對任何企圖以武力或脅迫手段，單方面改變地區現狀的行為」。