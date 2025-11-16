英再爆大規模迷姦案 33歲華男判囚終身 或數百人受害

許超。(路透)

繼中國留英博士生鄒鎮豪迷姦多名女性被判終身監禁後，一名33歲中國籍男子因犯下性侵、偷窺、偷拍、意圖施藥等總計24項罪行，14日在倫敦遭法院判處無期徒刑，至少須服刑14年才有機會假釋，且將終身在英國被註記為性犯罪者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，名為許超（Chao Xu）的男子是警方歷來所調查過犯案量最龐大的性犯罪者之一。許超遭定罪判刑的案件涉及六名被害女子，但還未被警方掌握的性侵、偷窺、偷拍等被害人，人數可能高達「數以百計」，且橫跨英國與中國。

許超在英國犯下的多項性侵相關罪行可追溯至2021年。倫敦都會區警察局已針對許超啟動代號「卡夫卡」的調查行動（Op Kavka），並在警局的「重大事件公共平台」設置專門的網路報案頁面，鼓勵民眾及被害人提供線索。

許超準備的藥酒。(路透)

許超畢業於英國格林威治大學（University of Greenwich），專業為國際法，於2023年取得英國工作簽證 。警方研判，許超自2013年即在英國居住。

許超持有一家公司，業務涵蓋協助以中國籍為主的英國大學院校畢業生在英國求職、學生招募與交換等，因此有機會與各大學院校建立合作關係。

檢警表示，許超會在他位於倫敦的住所等地點舉行社交聯誼派對，並藉機偷拍訪客在浴廁間的活動、在飲料下藥，並伺機性侵。許超在格林威治的寓所價值約70萬英鎊（約92萬美元）。

許超的住所幾乎遍布偷拍攝影機，擴音器、空氣清淨機甚至衛生棉包裝袋都是設置點。此外，他提供訪客品飲所謂的「生命之泉」，一種他自行調製、結合各類酒精飲料與中藥的雞尾酒。警方指出，這些「生命之泉」意在讓潛在被害人陷入昏迷。

警方在許超的手機、電腦等電子裝置發現「數以千計」照片和影片，內容呈現被害人失去意識或失去行為能力的狀態，任由許超擺布。然而，許超不僅是記錄性侵過程，更會結合偷拍影像和性侵不同被害人的段落，剪輯出新的影片。

值得注意的是，許超的偷窺、偷拍、性侵等罪行不僅限於個人住處，更擴及WeWork共享辦公空間、倫敦地鐵站 等辦公和公共場所。檢方在法庭上表示，許超「可以在任何地方作案」。

許超落網是在今年6月初。當時警方接獲報案，一名女子在參加許超於格林威治住處舉行的聯誼活動後，陷入昏迷並遭性侵多次。女子在許超住處逐漸恢復意識後，憶起被性侵的部分過程，包括許超用手機錄下犯案經過。在許超拒絕按要求出示相關影像後，女子當場撥999報案。警方於12分鐘內抵達現場，當場逮捕許超。