我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

英再爆大規模迷姦案 33歲華男判囚終身 或數百人受害

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
許超。(路透)
許超。(路透)

繼中國留英博士生鄒鎮豪迷姦多名女性被判終身監禁後，一名33歲中國籍男子因犯下性侵、偷窺、偷拍、意圖施藥等總計24項罪行，14日在倫敦遭法院判處無期徒刑，至少須服刑14年才有機會假釋，且將終身在英國被註記為性犯罪者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，名為許超（Chao Xu）的男子是警方歷來所調查過犯案量最龐大的性犯罪者之一。許超遭定罪判刑的案件涉及六名被害女子，但還未被警方掌握的性侵、偷窺、偷拍等被害人，人數可能高達「數以百計」，且橫跨英國與中國。

許超在英國犯下的多項性侵相關罪行可追溯至2021年。倫敦都會區警察局已針對許超啟動代號「卡夫卡」的調查行動（Op Kavka），並在警局的「重大事件公共平台」設置專門的網路報案頁面，鼓勵民眾及被害人提供線索。

許超準備的藥酒。(路透)
許超準備的藥酒。(路透)

許超畢業於英國格林威治大學（University of Greenwich），專業為國際法，於2023年取得英國工作簽證。警方研判，許超自2013年即在英國居住。

許超持有一家公司，業務涵蓋協助以中國籍為主的英國大學院校畢業生在英國求職、學生招募與交換等，因此有機會與各大學院校建立合作關係。

檢警表示，許超會在他位於倫敦的住所等地點舉行社交聯誼派對，並藉機偷拍訪客在浴廁間的活動、在飲料下藥，並伺機性侵。許超在格林威治的寓所價值約70萬英鎊（約92萬美元）。

許超的住所幾乎遍布偷拍攝影機，擴音器、空氣清淨機甚至衛生棉包裝袋都是設置點。此外，他提供訪客品飲所謂的「生命之泉」，一種他自行調製、結合各類酒精飲料與中藥的雞尾酒。警方指出，這些「生命之泉」意在讓潛在被害人陷入昏迷。

警方在許超的手機、電腦等電子裝置發現「數以千計」照片和影片，內容呈現被害人失去意識或失去行為能力的狀態，任由許超擺布。然而，許超不僅是記錄性侵過程，更會結合偷拍影像和性侵不同被害人的段落，剪輯出新的影片。

值得注意的是，許超的偷窺、偷拍、性侵等罪行不僅限於個人住處，更擴及WeWork共享辦公空間、倫敦地鐵站等辦公和公共場所。檢方在法庭上表示，許超「可以在任何地方作案」。

許超落網是在今年6月初。當時警方接獲報案，一名女子在參加許超於格林威治住處舉行的聯誼活動後，陷入昏迷並遭性侵多次。女子在許超住處逐漸恢復意識後，憶起被性侵的部分過程，包括許超用手機錄下犯案經過。在許超拒絕按要求出示相關影像後，女子當場撥999報案。警方於12分鐘內抵達現場，當場逮捕許超。

自許超今年8月被定罪以來，已另有11名女性挺身而出作證。

許超住處的隱藏攝影機。(路透)
許超住處的隱藏攝影機。(路透)

地鐵站 工作簽證

上一則

8個月內完成雙殺…中國U22男足2：0挫韓 韓媒：恥辱

下一則

最年輕金雞影帝的來時路 高壓童年生活成易烊千璽養分

延伸閱讀

英收緊移民政策 難民身分保護期縮短至30個月、獲庇護可居留20年

英收緊移民政策 難民身分保護期縮短至30個月、獲庇護可居留20年
台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊
風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災

風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英