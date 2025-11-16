我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身

中日緊張持續升溫 北京動作頻頻 前外交官分析「下一步」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中日關係近日轉趨緊張。圖為日本首相高市早苗(左)與中國國家主席習近平(右)10月31日在南韓慶州出席APEC峰會時見面握手致意。(路透)
中日關係近日轉趨緊張。圖為日本首相高市早苗(左)與中國國家主席習近平(右)10月31日在南韓慶州出席APEC峰會時見面握手致意。(路透)

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海部分海域舉行實彈射擊，16日再宣布1307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航，似乎可見北京動作頻頻。對此，日經亞洲16日報導引述英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）分析，按照北京一貫手法，下一步可能是「召回駐日大使進行商議」。

中國與日本皆對釣魚島有主權聲索，日本稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台

根據路透，中國海警局16日上午發表聲明，證實1307艦艇編隊在「我釣魚島」領海內巡航，並這是「依法開展的維權巡航行動」。

日本駐中使館尚未立即回覆置評。

近日，中日因台灣議題緊張關係升溫，中國海事局網站14日才發布航行警告，稱17至19日連續3天全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，其外交部又在15日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

北京13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

日經亞洲報導，一般而言，當各國表現涉台互動時，北京的慣用手法是召見駐該國大使並對其嚴詞抗議。北京13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

英國前駐台代表麥瑞禮告訴日經，下一步通常會是「召回大使進行商議」，但那已屬於相當高層級的動作。

麥瑞禮補充說：「北京通常會想辦法做出一些戲劇化的舉措，讓情勢看起來比實際更嚴重。」他以法國曾在1990年代初向台灣出售幻象戰機和拉法葉軍艦，當時中方就曾短暫關閉位於廣州的法國領事館。

日本 釣魚台 高市早苗

上一則

中日關係緊張之際 中國海警16日宣布在釣魚台巡航

下一則

少林寺前住持釋永信 遭批准逮捕

延伸閱讀

北京通緝綠委沈伯洋 美國務院：破壞兩岸現狀

北京通緝綠委沈伯洋 美國務院：破壞兩岸現狀
高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心

高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心
華府避戰 北京和統

華府避戰 北京和統
高市言論風波 彭博：北京若經濟報復日本 至少有這4招

高市言論風波 彭博：北京若經濟報復日本 至少有這4招

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」