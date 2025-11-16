我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

擊敗296勁敵獲選 4航天鼠「天宮加班」 科研含金量大增

中國新聞組／北京16日電
鼠鼠航天員們入住「天宮」時狀態良好。（取材自新黃河）
鼠鼠航天員們入住「天宮」時狀態良好。（取材自新黃河）

搭乘神舟21號飛船前往空間站的4隻太空小鼠，原定5天的太空之旅，因突發事件延期至14天。牠們返回地球後，科學家們立刻開展現場處置。「鼠鼠航天員」的首次太空之旅，就遇到了近兩周的「超長加班」，這次意外也讓小鼠太空之旅的科研價值翻倍。目前，小鼠狀態恢復得很好，已經開始進食。

大公報報導，科研人員表示，小鼠進入到空間站後，地面工作人員通過在軌相機對其開展了24小時的觀測，主要觀測小鼠們的日常活動節律和個體之間的互動行為。牠們在很短時間內，就適應了空間站非重力環境，並且能夠自主進食、飲水、活動和入睡。失重讓小鼠們迷失了方向，把牆壁都當成了地面，從而上演了各種「飛簷走壁」的絕活。科研人員還抓拍到了小鼠懸浮在空中睡覺的可愛畫面。

報導稱，在太空沒有白天黑夜，科學家特意在「鼠房」安裝了照明系統，早上7時亮燈，晚上7時熄燈，為小鼠模擬地球的日出日落。此外，面對小鼠毛髮、食物殘渣和糞便在空中亂飄的衛生問題，裝置裏特意安裝了「風場」系統，可以把垃圾吹進收集盒，盡可能為小鼠提供清潔的環境。

研究人員發現，牠們在太空飯量略減但飲水增多了。通過對小鼠的生物研究有望助力理解生物體在太空微重力環境下的變化，推演其對人類肌肉、骨骼等方面的潛在影響。

報導指出，從中國科學院空間應用工程與技術中心發布的太空小鼠最新視頻觀察發現，「超期」太空出差的小鼠們正在適應地球的重力環境，牠們的外表看起來略顯「潦草」。在工作人員的精心呵護下，幾隻小鼠也開始逐漸恢復活力，並主動啃食飼料。

報導說，「鼠鼠航天員」進入中國空間站，需要「過五關斬六將」，最後這4隻完成太空任務的小鼠，是300隻候選小鼠中「優中選優」的「鼠鼠航天員」。科研人員稱，實驗室對候選小鼠進行長達60多天的層層篩選與訓練，重點考核小鼠的生理指標、繁殖能力、運動能力、空間識別能力、記憶能力等，以確保這次哺乳動物空間科學實驗的順利進行。

太空

上一則

央視：神22將滿載貨物 無人狀態下擇機發射

下一則

美缺席COP30 路透：中站C位標榜領導者 填補華府空白

延伸閱讀

神舟21號著陸 小鼠、斑馬魚等實驗樣品一同返回

神舟21號著陸 小鼠、斑馬魚等實驗樣品一同返回
藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」

藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
30年來首遇這種情況…神20遭小碎片撞擊 推遲返地球

30年來首遇這種情況…神20遭小碎片撞擊 推遲返地球

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英