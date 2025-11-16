擊敗296勁敵獲選 4航天鼠「天宮加班」 科研含金量大增

鼠鼠航天員們入住「天宮」時狀態良好。（取材自新黃河）

搭乘神舟21號飛船前往空間站的4隻太空 小鼠，原定5天的太空之旅，因突發事件延期至14天。牠們返回地球後，科學家們立刻開展現場處置。「鼠鼠航天員」的首次太空之旅，就遇到了近兩周的「超長加班」，這次意外也讓小鼠太空之旅的科研價值翻倍。目前，小鼠狀態恢復得很好，已經開始進食。

大公報報導，科研人員表示，小鼠進入到空間站後，地面工作人員通過在軌相機對其開展了24小時的觀測，主要觀測小鼠們的日常活動節律和個體之間的互動行為。牠們在很短時間內，就適應了空間站非重力環境，並且能夠自主進食、飲水、活動和入睡。失重讓小鼠們迷失了方向，把牆壁都當成了地面，從而上演了各種「飛簷走壁」的絕活。科研人員還抓拍到了小鼠懸浮在空中睡覺的可愛畫面。

報導稱，在太空沒有白天黑夜，科學家特意在「鼠房」安裝了照明系統，早上7時亮燈，晚上7時熄燈，為小鼠模擬地球的日出日落。此外，面對小鼠毛髮、食物殘渣和糞便在空中亂飄的衛生問題，裝置裏特意安裝了「風場」系統，可以把垃圾吹進收集盒，盡可能為小鼠提供清潔的環境。

研究人員發現，牠們在太空飯量略減但飲水增多了。通過對小鼠的生物研究有望助力理解生物體在太空微重力環境下的變化，推演其對人類肌肉、骨骼等方面的潛在影響。

報導指出，從中國科學院空間應用工程與技術中心發布的太空小鼠最新視頻觀察發現，「超期」太空出差的小鼠們正在適應地球的重力環境，牠們的外表看起來略顯「潦草」。在工作人員的精心呵護下，幾隻小鼠也開始逐漸恢復活力，並主動啃食飼料。

報導說，「鼠鼠航天員」進入中國空間站，需要「過五關斬六將」，最後這4隻完成太空任務的小鼠，是300隻候選小鼠中「優中選優」的「鼠鼠航天員」。科研人員稱，實驗室對候選小鼠進行長達60多天的層層篩選與訓練，重點考核小鼠的生理指標、繁殖能力、運動能力、空間識別能力、記憶能力等，以確保這次哺乳動物空間科學實驗的順利進行。