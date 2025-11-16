中將在黃海實彈射擊 台：勿成國際社會麻煩製造者

日本 首相高市早苗 對「台灣有事」的發言，引發中國不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。台北總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，台方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

不過，前總統馬英九 15日表示，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，高市也錯引「集體自衛權」的概念。在美日安保架構下，所謂日本「存亡危機事態」，必須與美國先商議，顯然高市未與美方溝通。

馬英九說，兩岸問題不能假手外國介入，須由兩岸自己談。兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。

國安會秘書長吳釗燮在X平台(前身為推特Twitter)以日文表示，中國政府不僅未就其外交官薛劍的侮辱性言論有所反省，反而持續對日發動言語羞辱與武力威脅。嚴正譴責中國政府一貫不文明且破壞區域穩定行為。

台北行政院陸委會15日披露主委邱垂正11月3日接見日本訪團的內容，邱垂正表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

國民黨前主席洪秀柱說，高市早苗這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計，拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。