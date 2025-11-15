我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

什麼時候該換冬季胎？參考「77法則」簡單又安全

高市談話會何讓北京反應如此強烈？中官媒：醞釀防務政策轉向野心

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪。（美聯社）
日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言引發中日外交關係震盪。（美聯社）

日本首相高市早苗在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引發中日矛盾深化。央視刊出報導稱，這是日本戰敗以來，日本在任領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，並指出高市涉台言論背後有醞釀防務政策大轉向、欲打破無核三原則（不擁有、不製造、不引進核武器）等野心。

報導指出，「存亡危機事態」為日本前首相安倍晉三在十年前，強行通過新安保法案時炮製的一個法律概念。法案規定，在「存亡危機事態」之際，日本可行使集體自衛權。而安倍內閣解禁集體自衛權的做法有違反憲法之嫌，也是迄今日本絕大多數憲法學者的共識。簡言之，「存亡危機事態」則是為其真正突破軍事束縛的時機，提前備好「敘事」模式。

報導引述分析人士警告稱，日本近代以來的每一次對外擴張，都始於一套精心編織的「危機敘事」，包括九一八事變、七七事變等。而這些歷史事件，均是用「存亡危機」、「緊急自衛」等謊言掩蓋其侵略野心。現高市早苗重拾這套話術，正是為日本突破軍事束縛、重構進攻性戰力尋找藉口。

報導引述日媒報導，一方面自民黨基本決定最快下周開始討論修改「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，加速推動防務政策轉向；另一方面將針對「無核三原則」中不引進核武器的原則進行修改。

高市的言論引發中國官媒各種抨擊，環球網15日刊出北平鋒文章指出，高市言論是為軍國主義「招魂」，並稱高市若不深刻汲取歷史教訓，「與今日強大中國為敵的下場，否則必將被激發出來的舊恨新仇一起清算」。

中國駐外機構紛紛對高市言論做出強烈反應，其中，中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回應。同時中國外交部14日晚發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。中日局勢升溫。

不過日媒共同社報導，日本立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥說，在最近的交鋒中，日中兩國均反應過度。

日本 高市早苗 安倍

上一則

乒乓「神仙打架」 樊振東全運會4：2逆轉勝王楚欽

下一則

月球表面也會生鏽？中國嫦娥6號月壤樣品發現赤鐵礦

延伸閱讀

高市言論風波 彭博：北京若經濟報復日本 至少有這4招

高市言論風波 彭博：北京若經濟報復日本 至少有這4招
涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者

涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者
日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核3原則
中國官媒列高市早苗「7罪行」 煽動中日新仇恨情緒

中國官媒列高市早苗「7罪行」 煽動中日新仇恨情緒

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」