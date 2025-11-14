安世事件影響 彭博：歐車企尋求不含中製零件替代方案

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含中國零部件的替代方案，以降低對中國供應鏈的依賴，圖為安世在德國的工廠。（路透）
受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含中國零部件的替代方案，以降低對中國供應鏈的依賴，圖為安世在德國的工廠。（路透）

受晶片製造商安世半導體風波的影響，歐洲車企正尋求不含中國零部件的替代方案，以降低對中國供應鏈的依賴。

彭博引述知情人士報導，為在貿易動盪中確保營運穩定，多家汽車製造商正要求主要供應商，尋找中國產晶片的永久替代品。

歐洲主要供應商遊說組織CLEPA主席津克（Matthias Zink）指出，汽車行業正在考慮對供應鏈，進行更廣泛的調整，以適應不斷變化的地緣政治環境。「我們已經收到一些信號，例如有人會問，『怎樣才能在不如此依賴中國的情況下為我供貨？』」

荷蘭政府9月底以國家安全為由，接管了陸資企業聞泰科技旗下的荷蘭晶片企業安世半導體。北京隨後對安世在陸工廠實施出口禁令，由於晶片短缺，部分汽車及零部件的生產受到了影響。

其中，本田在部分工廠停產後下調全年利潤預期；汽車零部件供應商采埃孚與博世放慢生產節奏；福斯汽車和BMW汽車則成立工作組，尋求新的晶片供應來源，相關零部件價格隨之飆升。

穆迪全球供應鏈負責人阿姆拉尼（Sapna Amlani）說：「對於採購負責人而言，這不僅是一場臨時中斷，它也暴露了結構性風險，即地緣政治決策可以在瞬間重塑供應鏈經濟。」

儘管中國宣布對符合條件的安世半導體產品出口予以豁免，並同意荷蘭派出代表團赴陸磋商，但圍繞安世半導體的爭端仍未平息，供應擔憂依舊存在。

德國晶片製造商英飛凌首席執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）指出：「我們能明顯感受到，在地緣政治舞台上，美中價值鏈正在逐步脫鉤。」

