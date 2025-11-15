關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，已經引起中日關係衝突升溫。(歐新社)

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，中國外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本 」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐怕影響兩國的人員交流和觀光 產業。

央視新聞報導，外交部在通告中，首先提出對日本社會治安的憂慮。提到今年以來，日本社會治安持續不靖，涉及中國公民的違法犯罪案件多有發生，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破。

引人注目的是，此通告明確指出，近期「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，此舉已嚴重衝擊中日兩國人員交流的氛圍，並進一步提高了在日中國公民的人身安全風險。

「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，顯然指的是日本首相高市早苗 ，日前針對「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論。中國國台辦已表達措辭強硬的譴責，認為日本「沒有資格說三道四」，並警告日方若武力介入台灣問題，必將「迎頭痛擊」。

不過全篇並未提到具體的案件，以及統計數據，但中國外交部已對公民發出「暫勿前往日本」的警告，並提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

此外，日本電視台報導，因目前日本出現反華情緒，中國在日本東京的使館已經提示其員工不要外出。中國外交部發言人林劍回覆路透提問表示，「一些日本政客和媒體刻意炒作，企圖混淆視聽、轉移焦點，這是不負責任的。同時，日本的右翼分子和日方的網路上都有一些針對中國外交官的極端和威脅性言論，中方高度關切，要求日方嚴肅對待、調查和遏止。」

林劍強調，中方再次敦促日方正視問題的根源所在，立即糾正、收回惡劣言行，不得混淆是非、轉移焦點、倒打一耙。