我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

記者林宸誼╱綜合報導
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，已經引起中日關係衝突升溫。(歐新社)
日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，已經引起中日關係衝突升溫。(歐新社)

中日關係在「台灣有事」議題上持續衝突升溫之際，中國外交部領事司14日晚間突然發布一則通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐怕影響兩國的人員交流和觀光產業。

央視新聞報導，外交部在通告中，首先提出對日本社會治安的憂慮。提到今年以來，日本社會治安持續不靖，涉及中國公民的違法犯罪案件多有發生，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破。

引人注目的是，此通告明確指出，近期「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，此舉已嚴重衝擊中日兩國人員交流的氛圍，並進一步提高了在日中國公民的人身安全風險。

「日本領導人公開發表涉台挑釁性言論」，顯然指的是日本首相高市早苗，日前針對「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論。中國國台辦已表達措辭強硬的譴責，認為日本「沒有資格說三道四」，並警告日方若武力介入台灣問題，必將「迎頭痛擊」。

不過全篇並未提到具體的案件，以及統計數據，但中國外交部已對公民發出「暫勿前往日本」的警告，並提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

此外，日本電視台報導，因目前日本出現反華情緒，中國在日本東京的使館已經提示其員工不要外出。中國外交部發言人林劍回覆路透提問表示，「一些日本政客和媒體刻意炒作，企圖混淆視聽、轉移焦點，這是不負責任的。同時，日本的右翼分子和日方的網路上都有一些針對中國外交官的極端和威脅性言論，中方高度關切，要求日方嚴肅對待、調查和遏止。」

林劍強調，中方再次敦促日方正視問題的根源所在，立即糾正、收回惡劣言行，不得混淆是非、轉移焦點、倒打一耙。

日本 高市早苗 觀光

上一則

美駐中大使館恢復運作 中國網友慶「開工大吉」

下一則

面試外賣員失敗 女演員砸7萬當短劇導演 還要選環姐

延伸閱讀

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯
因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條
中國籲「暫勿前往日本」 台網歡呼：非常危險國家 我們去就好

中國籲「暫勿前往日本」 台網歡呼：非常危險國家 我們去就好
反擊高市早苗涉台言論 中國駐美大使館也參戰

反擊高市早苗涉台言論 中國駐美大使館也參戰

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身