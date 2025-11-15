我的頻道

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

美缺席氣候變遷大會 中喊零碳世界 搶氣候議題領導權

特派記者洪欣慈、林奐成／貝倫15日電
聯合國氣候變遷大會正在巴西貝倫舉辦，中國在展區大力宣傳在能源轉型的努力，把握機會塑造自身對全球的氣候貢獻。(記者潘俊宏／攝影)
聯合國氣候變遷大會（COP30）正在巴西貝倫舉行，隨著大會進行至中段，記者現場觀察，今年在美國缺席情況下，中國主導了不少議題氣氛。其中最為明顯的便是能源。中國透過密集論壇、主題館活動與大量數據輸出，將自身打造為提倡再生能源、淘汰化石燃料的引領者。

先是生態環境部長黃潤秋、氣候變化事務特使劉振民等官員在峰會前期就出席中國館論壇，說明中國推動「南南合作」、在全球南方國家啟動「清潔爐灶」等專案的成果；昨中國可再生能源專委會、投資協會等組織也舉行周邊會議，喊出「從零碳中國到零碳世界」，展現掌握氣候領導權的野心。

化石燃料是今年大會重要談判議題之一，在前年的COP28，近200個國家首次同意逐步淘汰化石燃料，但去年COP29卻未能乘勝追擊。今年峰會討論再起，支持能源轉型的國家和產油國意見分歧，根據Kick Big Polluters Out（KBPO）統計，每25個COP30與會者中，就有1個是化石燃料說客，讓談判更困難。倡議團體則發起化石燃料條約，敦促各國結束造成氣候危機的煤炭、石油和天然氣時代，目前已獲17國家支持。

在談判尚無具體推進的國際拉鋸中，中國把握機會塑造自身對全球的氣候貢獻。昨在峰會現場，以大量數據強調逐步淘汰化石燃料的成果，並對台下各國喊出未來目標。可再生能源專委會指出，自2020年以來，非化石燃料已增長了98%；到2035年，非化石燃料預計將占總能源量30%。

中國投資協會能源投資專業委員會副會長張杰指出，氫能將是中國未來再生能源重心，產能到2060年預計將成長到1億3000萬噸，遠超過風力、太陽能。電動車也將是未來能源應用關鍵，隨著共享商業模式成熟、電池技術精進，電動車將能發揮儲能功用，成為移動的小型電廠。

中國今年的積極也引起各國與會者興趣，在COP的存在感明顯提高。會場常聽到對話中出現中國（China），一帶一路計畫、中國的能源政策、美國退出後的中國角色等，都是大家熱議的話題；場內的中國館從白天到傍晚都擠滿人潮，館內大力介紹中國的「南南合作」。根據中國生態環境部資料，截至今年10月，中國已與43個發展中國家簽署55份氣候變遷南南合作文件。

氣候變遷 電動車 石油

