習近平歷史性會見泰王 推鐵路、AI等大項目合作

特派記者陳政錄╱北京15日電
習近平(右二)14日在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功(左二)。(中新社)

中國國家主席習近平昨會見來訪的泰國國王瓦吉拉隆功，他表示願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧(AI)、數位經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作獲得更多實利。

習近平14日在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。(新華社)

中國是泰國最大貿易夥伴，也是最大投資、旅客來源地，適逢中泰建交50周年，瓦吉拉隆功創下中共建政後泰王首次訪中的紀錄，這也是他首個出訪的重要國家，習近平為泰王與王后舉行歡迎儀式並共同檢閱儀仗隊。

接著習近平在北京人民大會堂與瓦吉拉隆功、泰國總理阿努廷，多名內閣成員等人舉行會見。習近平說，瓦吉拉隆功此訪充分體現對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼，願和瓦吉拉隆功引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展。

習近平表示，中方願和泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智慧、數位經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。

瓦吉拉隆功昨天也與中國國務院總理李強會見。李強說，願和泰方保持高層交往，深化互利合作，繼續擴大雙邊貿易和雙向投資規模。

作為中泰兩國共建「一帶一路」項目的中泰鐵路，2014年啟動以來一直幾經波折，去年5月，中泰鐵路合作聯合委員會會議召開，今年2月，泰國內閣批准中泰鐵路合作項目二期工程，計畫一、二期項目分別於2028年、2031年竣工，屆時將形成從中國雲南昆明經寮國永珍、泰國曼谷，再直達馬來西亞和新加坡的「黃金大通道」。

中共黨媒人民日報昨也刊出泰國副總理波汶薩專訪內容，他說，中國十五五規畫建議，與「泰國4.0」戰略高度契合，期待與中方在可再生能源、數位基礎設施、人工智慧等新興領域深化合作。

另據紅星新聞報導，上海國際問題研究院東南亞研究中心主任周士新分析，此次泰國總理也隨國王進行訪問，一般而言泰國總理都不會隨國王出訪，顯示出此次訪問規格很高。

周士新表示，在東盟國家中，泰國是唯一一個與中國公開有「一家親」關係的國家。另外，泰國也是東盟的創始成員國，泰國與大多數東盟國家關係非常友好，在處理很多東盟議題的時候，中國和泰國之間的政治協調，有助於實際推進東盟內部的合作項目。

對未來的中泰合作交流，周士新表示，此次兩國還在打擊泰緬邊境電詐方面加強了合作。泰國近期撤回了賭博合法化法案，緬甸妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江被成功從泰國引渡回國，都顯示出泰國與中國合作打擊電信詐騙的信心。

習近平(右二)和夫人彭麗媛（右一）昨天在北京人民大會堂會見來華國是訪問的泰國國王...
習近平(右二)和夫人彭麗媛（右一）昨天在北京人民大會堂會見來華國是訪問的泰國國王瓦吉拉隆功（左二）和王后素提達（左一）。（新華社）

泰國 習近平 人工智慧

