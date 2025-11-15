能否實現今年經濟目標? 中：挑戰不少 但有利條件多

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國國家統計局14日介紹今年10月國民經濟運行情況，針對能否實現全年經濟發展預期目標，中國國家統計局發言人付凌暉表示，儘管經濟運行還面臨不少風險挑戰，但中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變化，宏觀政策持續發力，市場空間逐步拓展，新質生產力培育壯大，實現全年預期目標具備較多有利條件。

付凌暉表示，今年以來，面對國際環境複雜變化，外部不利影響加深，中國市場供求虛弱，價格運行低迷的複雜局面，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，縱深推進全國統一大市場建設，深化改革擴大開放，強化創新驅動，國民經濟頂住壓力，保持穩中有進發展態勢。

他提到幾項實現全年預期目標的「有利條件」。一是經濟運行總體平穩。前3季中國GDP增長5.2%，在全球主要經濟體中位居前列。1至10月，規模以上工業增加值、服務業生產指數分別增長6.1%和5.7%，繼續保持較快增長。10月全國城鎮調查失業率繼續下降，居民消費價格由降轉漲。1至10月，中國貨物進出口總額增長3.6%，10月外匯存底在3.3兆美元(約23.4兆人民幣)以上。

二是需求潛能繼續釋放。在提振消費專項行動各措施作用下，市場銷售穩步擴大，前10月社會消費品零售總額增長4.3%，快於去年。三是新質生產力培育壯大。智能產品製造增勢較好。四是宏觀政策持續顯效。今年以來更加積極有為的宏觀政策加緊實施，「兩重」建設和「兩新」政策發力顯效，全國統一大市場建設縱深推進，帶動需求擴大和生產增加，對於穩定經濟發揮了重要作用。

