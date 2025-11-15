四川艦海試 是全球首艘電彈攻擊艦 戰力堪稱「小航母」

中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦14日從上海滬東中華造船廠碼頭解纜，赴相關海域開展首次海試。（新華社）

繼中國首艘電磁彈射航母福建艦本月初服役後，擁有三棲登陸能力、全球第一艘搭載電磁彈射和阻攔技術的兩棲攻擊艦「四川艦」14日進行首次海試，將主要檢測驗證動力、電力等系統的可靠性和穩定性。專家表示，四川艦具有電磁彈射殲35戰機、無人機 和雙艦島設計等核心優勢，戰力堪稱「小航母」，具極強的立體登陸作戰能力。

來源：YouTube

新華社報導，四川艦是可與航母形成編隊戰力的「076型兩棲攻擊艦」首艦，14日從上海滬東中華造船廠出發，赴相關海域，開展首次航行試驗任務。

076型兩棲攻擊艦是中國首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，應用電磁彈射和阻攔技術，設置雙艦島式上層建築和全通直飛行甲板，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。去年12月，海軍076型兩棲攻擊艦在上海下水，命名為四川艦，舷號「51」。

四川艦全長260至263米，甲板寬度43至52米，滿載排水量約‌4.5萬至5.5萬噸‌，超過法國戴高樂號航母（4.2萬噸）。配備1條‌130米電磁彈射軌道‌，可彈射2噸無人機至70噸預警機。‌‌最大搭載量達24架殲35隱形戰鬥機加50架混合編隊。‌‌塢艙可搭載726型氣墊登陸艇、無人攻擊艇。車輛艙可裝05式兩棲突擊車等裝甲裝備。

‌‌四川艦去年12月下水以來，建造工作按計畫穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件，14日起赴相關海域開展首次航行試驗任務。

作為海軍具有指標性意義的兩棲攻擊艦，一直備受關注，據環球時報，中國軍事專家張軍社曾表示，大型兩棲攻擊艦和航母都屬一級艦艇，以省級行政區命名，076型兩棲攻擊艦首艦命名為四川艦。

他稱，該艦有三個特點，首先是噸位大，航程遠，有「小航母」之稱；二是首次採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦，可以起飛直升機、殲15戰鬥機等各型戰鬥機以及固定翼無人機；三是兩棲突擊作戰能力強，可以搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地進行登陸作戰。此外具備蜂巢型平台，可操作數十架中大型攻擊無人機，具備三棲登陸能力。

張軍社還說，該型艦與航母組成的航母編隊，將大幅提升解放軍 的遠海打擊能力和控制能力。