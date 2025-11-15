我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

四川艦海試 是全球首艘電彈攻擊艦 戰力堪稱「小航母」

記者陳政錄／綜合報導
中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦14日從上海滬東中華造船廠碼頭解纜，赴相關海域開展首次海試。（新華社）
中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦14日從上海滬東中華造船廠碼頭解纜，赴相關海域開展首次海試。（新華社）

繼中國首艘電磁彈射航母福建艦本月初服役後，擁有三棲登陸能力、全球第一艘搭載電磁彈射和阻攔技術的兩棲攻擊艦「四川艦」14日進行首次海試，將主要檢測驗證動力、電力等系統的可靠性和穩定性。專家表示，四川艦具有電磁彈射殲35戰機、無人機和雙艦島設計等核心優勢，戰力堪稱「小航母」，具極強的立體登陸作戰能力。

來源：YouTube

新華社報導，四川艦是可與航母形成編隊戰力的「076型兩棲攻擊艦」首艦，14日從上海滬東中華造船廠出發，赴相關海域，開展首次航行試驗任務。

076型兩棲攻擊艦是中國首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，應用電磁彈射和阻攔技術，設置雙艦島式上層建築和全通直飛行甲板，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。去年12月，海軍076型兩棲攻擊艦在上海下水，命名為四川艦，舷號「51」。

四川艦全長260至263米，甲板寬度43至52米，滿載排水量約‌4.5萬至5.5萬噸‌，超過法國戴高樂號航母（4.2萬噸）。配備1條‌130米電磁彈射軌道‌，可彈射2噸無人機至70噸預警機。‌‌最大搭載量達24架殲35隱形戰鬥機加50架混合編隊。‌‌塢艙可搭載726型氣墊登陸艇、無人攻擊艇。車輛艙可裝05式兩棲突擊車等裝甲裝備。

‌‌四川艦去年12月下水以來，建造工作按計畫穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件，14日起赴相關海域開展首次航行試驗任務。

作為海軍具有指標性意義的兩棲攻擊艦，一直備受關注，據環球時報，中國軍事專家張軍社曾表示，大型兩棲攻擊艦和航母都屬一級艦艇，以省級行政區命名，076型兩棲攻擊艦首艦命名為四川艦。

他稱，該艦有三個特點，首先是噸位大，航程遠，有「小航母」之稱；二是首次採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦，可以起飛直升機、殲15戰鬥機等各型戰鬥機以及固定翼無人機；三是兩棲突擊作戰能力強，可以搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地進行登陸作戰。此外具備蜂巢型平台，可操作數十架中大型攻擊無人機，具備三棲登陸能力。

張軍社還說，該型艦與航母組成的航母編隊，將大幅提升解放軍的遠海打擊能力和控制能力。

中國軍事專家邵永靈年初時曾預判，如果一切都特別順利，快的話2026年底有望服役，最慢2027年年中。解放軍另有4艘075型兩棲攻擊艦。

四川艦4大戰力特點（資料來源：大公報）
四川艦4大戰力特點（資料來源：大公報）

無人機 解放軍

上一則

小鼠、斑馬魚、金魚藻…實驗樣品搭神舟21號同返地球

下一則

神20航天員返地球首餐 牛肉麵加蛋 還有饅頭、羊肉湯

延伸閱讀

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件
國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施
解放軍四川艦首次航行試驗 檢測動力、電力系統穩定性

解放軍四川艦首次航行試驗 檢測動力、電力系統穩定性
今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身