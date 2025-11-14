中泰建交50年 泰王穩經貿首度訪華 王毅在機場迎接

泰王夫婦赴中國訪問。(取材自微博)

泰國 國王瓦吉拉隆功應中國國家主席習近平 邀請，13日起對中國展開5天訪問，這是建政後泰國國王首次訪華。瓦吉拉隆功預計和習近平、國務院總理李強會面，並參訪故宮 、機器人創新中心等。外交部長王毅在機場迎接。外媒認為，雙方極有可能討論貿易、旅遊、高鐵等議題。

今年是中泰建交50周年，瓦吉拉隆功此訪為中共建政、中泰建交以來泰王首次訪華，時間離泰國王太后詩麗吉逝世僅半個月，仍處國喪期。

瓦吉拉隆功曾在王儲時四次訪華，但2016年登基後並未訪華，僅於今年4月出訪一次不丹。他也是繼西班牙國王菲利佩六世後，本周第二個訪華的外國國王，具一定外交意義。中國外交部發言人毛寧日前表示，這是瓦吉拉隆功首度造訪重要國家，彰顯兩國關係發展的重要。

毛寧指出，中泰是親密友好鄰邦和命運共同體。近年來，在兩國領導人的戰略引領下，中泰關係保持高水平運行，「中泰一家親」深入人心。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，兩國關係面臨新的發展機遇。中方期待通過此訪，賡續傳統友好，鞏固政治互信，深化互利合作，推動中泰命運共同體建設取得更多豐碩成果，更好造福兩國人民，為地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

據泰國王宮事務處，瓦吉拉隆功和王后將訪問北京，與中方領導人會面，在北京參觀故宮、靈光寺、人形機器人創新中心、教育部教育技術與資源發展中心、中國空間技術研究院、北京航天飛行控制中心等地。

中國是泰國最大進口來源國，還是投資泰國汽車等產業的主要國家、主要旅客來源地。官媒環時引述北京外國語大學亞洲學院教授宋清潤表示，此訪是「中泰一家親」的情感認同在最高層級外交互動中的體現，除經貿關係密切，中國連續多年為泰國重要投資來源地、中泰鐵路建設也持續推進。

泰國現任國王瓦吉拉隆功1952年7月出生於曼谷的泰王皇宮。他是卻克里王朝（曼谷王朝）的第10代君主，稱拉瑪10世。卻克里王朝的王室成員均有中文名，他的中文名為「鄭冕」。